Altın için kötü haber! 7 ayın dibini gördü ama durmayacak

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma gayesiyle faiz artışlarına hız vereceği yönündeki beklentiler ve güç kazanan dolar endeksinin yarattığı baskı altında ezilmeye devam ediyor. Cuma günü verileri itibarıyla altın, art arda dördüncü haftayı da ekside kapatmaya hazırlanırken kritik seviyelerin altına geriledi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN CEPHESİNDE SON DURUM

Güne sert bir düşüş ivmesiyle başlayan spot altın, yüzde 0,9 oranında değer kaybı yaşayarak ons başına 3.991,49 dolara kadar indi. ABD vadeli altın sözleşmelerinde (GCcv1) ise ağustos ayı teslimatları yüzde 1'lik azalışla 4.007,30 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

İç piyasada ise gram altın yüzde 0,3 oranında hafif bir gerilemeyle 6 bin lira bandında tutunmaya çalışıyor.

KASIM 2025'TEN BU YANA BİR İLK YAŞANIYOR

Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ekran başında endişeli bir bekleyiş içinde. Haftalık bazda değer kaybı yüzde 4 seviyelerine yaklaşan ons altın, çarşamba gününden itibaren hızlanan düşüşüyle Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 4.000 dolarlık psikolojik sınırın altını test etti.

UZMAN İSİMDEN PİYASAYI KORKUTAN 3.400 DOLAR TAHMİNİ

Mevcut tabloyu değerlendiren OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, yatırımcıları endişelendiren bir analiz paylaştı.

CNBC-e'de yer alan habere göre Wong, "Fed'in şahin adımlarının hızla fiyatlanması, ABD dolarında güçlü bir yükseliş ivmesi yarattı ve bu durum altın fiyatlarında ciddi bir aşağı yönlü kırılmayı tetikledi" ifadelerini kullandı. Deneyimli analist, ocak ayında görülen tarihi rekorun ardından başlayan düzeltme hareketinin uzun vadede 3.400 dolar seviyesine kadar uzanabileceği öngörüsünde bulundu.

ABD-İRAN SAVAŞI VE ENFLASYON ETKİSİ ALTINI VURDU

Altın fiyatları, ABD-İran savaşının fitilini ateşlediği küresel enflasyon ve bunun neticesinde doğan faiz artırımı beklentilerinin de etkisiyle, 29 Ocak tarihinde gördüğü 5.594,82 dolarlık tarihi zirvesinden bugüne dek yaklaşık yüzde 29 oranında değer kaybetti. Diğer taraftan dün paylaşılan verilere göre ABD'de enflasyon, mayıs ayında son üç yılın en yüksek oranına ulaşarak yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

GÜÇLÜ DOLAR VE FED BEKLENTİSİ ALTININ ÖNÜNÜ KESİYOR

ABD dolar endeksi, Mayıs 2025'ten bu yana kaydettiği en güçlü seviyelere yakın bir seyir izlerken, üst üste ikinci haftayı da kazançla kapatmaya yöneldi. Doların bu güçlü duruşu, elinde farklı para birimleri bulunduranlar için altının maliyetini giderek artırıyor. Geleneksel olarak enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kabul edilen altın, faiz oranlarının yüksek seyrettiği mevcut ortamda getiri sağlamayan bir varlığa dönüştüğü için yatırımcı nezdindeki cazibesini kaybediyor.

CME FedWatch Tool tarafından sağlanan verilere bakıldığında, piyasa aktörleri Fed'in bu yıl içerisinde toplamda üç defa faiz artışına gitmesini bekliyor. Eylül ayında olası bir faiz artırımı hamlesine ise piyasalar şu an itibarıyla yüzde 64 oranında ihtimal veriyor. Bu güçlü beklenti, altın üzerindeki satış baskısını daha da derinleştiriyor.

DÜŞÜŞ DALGASI DİĞER METALLERİ DE VURDU

Küresel piyasalardaki bu sert satış dalgası yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 3,2 oranında sert bir düşüşle 56,01 dolara inerken, platin yüzde 2,4'lük kayıpla 1.563,20 dolara ve paladyum ise yüzde 1,6'lık azalışla 1.165,93 dolara geriledi. Mevcut veriler ışığında, işlem gören tüm değerli metallerin haftayı değer kaybıyla tamamlaması bekleniyor.