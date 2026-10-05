Enflasyon açıklandı zam göründü: İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurdu. Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oranında yükseldi.

Bu veriyle birlikte, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2027 yıl başında yapılacak zam oranına ilişkin ilk 3 aylık tablo kesinleşti.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE OLUŞAN ENFLASYON TABLOSU

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 ve Eylül ayında yüzde 1,84 artış kaydedildi.

Böylece ilk 3 aylık birikimli enflasyon artışı yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 5'lik sabit zamma ek olarak enflasyon farkı ödenebilmesi için 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7’yi aşması gerekiyor.

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 5,56'lık oran yüzde 7 eşiğinin altında kaldığı için henüz memurlar adına bir enflasyon farkı doğmuş değil. Kesin zam ve fark oranı; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

YIL SONU ZAM ORANI İÇİN MASADAKİ 4 SENARYO

Kamu çalışanlarının yıl sonunda alacağı nihai zam oranına dair kurum ve piyasa tahminleri 4 farklı senaryoyu öne çıkarıyor. Sabah'ın derlediğine göre senaryolar şu şekilde:

TCMB Tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu durumda yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak uygulanacak.

Orta Vadeli Program (OVP) Tahmini: Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 olarak hesaplanacak. Memurlar için yüzde 1,91 enflasyon farkı doğacak ve toplam zam yüzde 7 seviyesine ulaşacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,61'lik yıl sonu tahmini doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Yüzde 2,86'lık enflasyon farkı eklenerek toplam zam oranı yüzde 8,01'i bulacak.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Beklenti Anketi: Ekonomistlerin ortalama yıl sonu beklentisi olan yüzde 29,66 oranına göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 gerçekleşecek. Bu senaryoda yüzde 2,91 enflasyon farkı verilecek ve toplam zam oranı yüzde 8,05'e çıkacak.

GÖREVDEKİ MEMURLARIN SENARYOLARA GÖRE TAHMİNİ MAAŞLARI

Mevcut 70.224 Türk lirası olan en düşük memur maaşı; TCMB senaryosuna göre 74.908 Türk lirasına, Orta Vadeli Program (OVP) senaryosuna göre 75.140 Türk lirasına, Piyasa Anketi senaryosuna göre 75.849 Türk lirasına, Anadolu Ajansı (AA) Finans senaryosuna göre ise 75.877 Türk lirasına çıkıyor.

Çeşitli unvanlardaki görevli personelin hesaplanan muhtemel maaş aralıkları şu şekilde:

Unvan Mevcut Maaş Zamlı Maaş Aralığı Uzman Doktor 170.730 Türk lirası 182.118 Türk lirası – 184.474 Türk lirası Profesör 153.208 Türk lirası 163.427 Türk lirası – 165.541 Türk lirası Mühendis 109.185 Türk lirası 116.468 Türk lirası – 117.974 Türk lirası Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 107.110 Türk lirası 114.254 Türk lirası – 115.732 Türk lirası Araştırma Görevlisi 102.779 Türk lirası 109.634 Türk lirası – 111.053 Türk lirası Avukat 102.135 Türk lirası 108.947 Türk lirası – 110.357 Türk lirası Başkomiser 101.242 Türk lirası 107.995 Türk lirası – 109.392 Türk lirası Polis Memuru 92.618 Türk lirası 98.796 Türk lirası – 100.074 Türk lirası Uzman Öğretmen 92.166 Türk lirası 98.313 Türk lirası – 99.585 Türk lirası Vaiz 86.983 Türk lirası 92.785 Türk lirası – 93.985 Türk lirası Hemşire (Üniversite Mezunu) 84.845 Türk lirası 90.504 Türk lirası – 91.675 Türk lirası Öğretmen 83.254 Türk lirası 88.807 Türk lirası – 89.956 Türk lirası Teknisyen (Lise Mezunu) 75.877 Türk lirası 80.938 Türk lirası – 81.985 Türk lirası Memur (Üniversite Mezunu) 73.070 Türk lirası 77.944 Türk lirası – 78.952 Türk lirası En Düşük Memur Maaşı 70.224 Türk lirası 74.908 Türk lirası – 75.877 Türk lirası

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ TAHMİNLERİ

Memur emeklilerinde halen 31.527 Türk lirası olan en düşük aylık tutarı; yüzde 6,67’lik ilk zam senaryosunda 33.631 Türk lirasına, yüzde 7’lik senaryoda 33.735 Türk lirasına, yüzde 8,01’lik senaryoda 34.053 Türk lirasına ve yüzde 8,05'lik senaryoda 34.066 Türk lirasına ulaşıyor.

Farklı unvanlardan emekli olan kamu görevlilerinin muhtemel yeni maaş tutarları şu şekilde sıralanıyor: