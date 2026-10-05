Enflasyon açıklandı zam göründü: İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşları
İlk 3 aylık enflasyonun yüzde 5,56 olarak gerçekleşmesi ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü gelecek zamma çevrildi. Zam sonrası yeni maaşlar merak edilirken yeni hesap ortaya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurdu. Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 oranında yükseldi.
Bu veriyle birlikte, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda 2027 yıl başında yapılacak zam oranına ilişkin ilk 3 aylık tablo kesinleşti.
ÜÇ AYLIK DÖNEMDE OLUŞAN ENFLASYON TABLOSU
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 ve Eylül ayında yüzde 1,84 artış kaydedildi.
Böylece ilk 3 aylık birikimli enflasyon artışı yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 5'lik sabit zamma ek olarak enflasyon farkı ödenebilmesi için 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7’yi aşması gerekiyor.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 5,56'lık oran yüzde 7 eşiğinin altında kaldığı için henüz memurlar adına bir enflasyon farkı doğmuş değil. Kesin zam ve fark oranı; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
YIL SONU ZAM ORANI İÇİN MASADAKİ 4 SENARYO
Kamu çalışanlarının yıl sonunda alacağı nihai zam oranına dair kurum ve piyasa tahminleri 4 farklı senaryoyu öne çıkarıyor. Sabah'ın derlediğine göre senaryolar şu şekilde:
TCMB Tahmini: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu durumda yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak uygulanacak.
Orta Vadeli Program (OVP) Tahmini: Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 olarak hesaplanacak. Memurlar için yüzde 1,91 enflasyon farkı doğacak ve toplam zam yüzde 7 seviyesine ulaşacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,61'lik yıl sonu tahmini doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Yüzde 2,86'lık enflasyon farkı eklenerek toplam zam oranı yüzde 8,01'i bulacak.
Anadolu Ajansı (AA) Finans Beklenti Anketi: Ekonomistlerin ortalama yıl sonu beklentisi olan yüzde 29,66 oranına göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 gerçekleşecek. Bu senaryoda yüzde 2,91 enflasyon farkı verilecek ve toplam zam oranı yüzde 8,05'e çıkacak.
GÖREVDEKİ MEMURLARIN SENARYOLARA GÖRE TAHMİNİ MAAŞLARI
Mevcut 70.224 Türk lirası olan en düşük memur maaşı; TCMB senaryosuna göre 74.908 Türk lirasına, Orta Vadeli Program (OVP) senaryosuna göre 75.140 Türk lirasına, Piyasa Anketi senaryosuna göre 75.849 Türk lirasına, Anadolu Ajansı (AA) Finans senaryosuna göre ise 75.877 Türk lirasına çıkıyor.
Çeşitli unvanlardaki görevli personelin hesaplanan muhtemel maaş aralıkları şu şekilde:
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ TAHMİNLERİ
Memur emeklilerinde halen 31.527 Türk lirası olan en düşük aylık tutarı; yüzde 6,67’lik ilk zam senaryosunda 33.631 Türk lirasına, yüzde 7’lik senaryoda 33.735 Türk lirasına, yüzde 8,01’lik senaryoda 34.053 Türk lirasına ve yüzde 8,05'lik senaryoda 34.066 Türk lirasına ulaşıyor.
Farklı unvanlardan emekli olan kamu görevlilerinin muhtemel yeni maaş tutarları şu şekilde sıralanıyor: