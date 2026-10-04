Memura ve emekliye yüzde kaç zam düşüyor? Ocak 2027 zammı için rakam verildi

Milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirini doğrudan etkileyecek olan Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalardaki beklentiler ve uzman hesaplamaları netleşmeye başladı. Habertürk canlı yayınına katılan SGK Uzmanı Murat Bal, masadaki zam oranlarını, enflasyon tahminlerini ve taban aylık senaryolarını detaylarıyla aktardı.

PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Maaşlara yapılacak zam oranının temel belirleyicisi olan enflasyon verilerine ilişkin anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre; eylül ayı tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti. Aynı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,61 seviyesine yükseldi.

Bir diğer gösterge olan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılım sağlayan ekonomistlerin ortalama eylül ayı enflasyon artışı tahmini ise yüzde 2,18 olarak belirlendi.

Enflasyon BEKLENTİ GÖSTERGELERİ (Eylül & Yıl Sonu) Anket / Gösterge Eylül Beklentisi Yıl Sonu Beklentisi TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Merkez Bankası koordinasyonunda %2,12 %29,61 AA Finans Beklenti Anketi Ekonomistlerin ortalama tahmini %2,18 — * Veriler resmi kurum ve piyasa anketlerinden derlenmiştir.

EYLÜL AYI VE YIL SONU ENFLASYONUNDA HANGİ SEVİYELER BEKLENİYOR?

Verileri ve sahadaki görünümü değerlendiren SGK Uzmanı Murat Bal, eylül ayı enflasyonunun yüzde 2 civarında gerçekleşmesini öngördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Genelde yıl sonuna yakın enflasyon oranları biraz düşük çıkabiliyor. Biraz daha orada yazın etkisi de söz konusu. Yani ben de yüzde 2 - 2,2 civarında bekliyorum."

Yıl sonu genel beklentisine ilişkin hedeflerin yukarı yönlü güncellendiğini aktaran Bal, Merkez Bankası anketindeki yüzde 29,61 seviyesine işaret ederek, "30'a da yaklaşabilir. Yani 30 civarında olacak gibi gözüküyor. Yani 29'un biraz üstünde, 30'un altında 29,5'lar, 30 civarında bir enflasyon gerçekleşecek gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

SGK Uzmanı Murat Bal: Enflasyon Tahmİn Tablosu Dönem / Kapsam Beklenen Enflasyon Oranı Eylül Ayı Enflasyon Tahmini Mevsim etkisi ve yıl sonu eğilimi gözetilerek %2 - %2,2 Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Merkez Bankası anketi ve revize hedefler doğrultusunda %29,5 - %30 * Veriler SGK Uzmanı Murat Bal'ın canlı yayın değerlendirmeleridir.

Enflasyonun seyrini değiştiren jeopolitik ve mali faktörlere de değinen uzman isim; etraftaki savaş ortamı ve doğrudan maliyetleri artıran akaryakıt fiyatlarının baskı oluşturduğunu, normal şartlarda yüzde 25'in altında bir oran öngörülürken bu gelişmeler neticesinde rakamların yüzde 30 bandına yaklaştığını belirtti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının doğrudan 6 aylık enflasyon farkına endeksli olduğunu hatırlatan Murat Bal, yıl sonu tahminlerine göre oluşacak tabloyu şu sözlerle açıkladı:

"Yüzde 28 ile 30 arasında bir bant şu anda söz konusu. Yüzde 28 olursa yüzde 8,70 ile 11'e kadar çıkan SSK Bağ-Kur emeklilerinde bir enflasyon farkı olacak. Bu zamma yansıyacak direkt olarak."

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Ocak Zammı Hesaplama Tablosu Yıl Sonu Enflasyon Senaryosu Enflasyon Farkı Doğrudan Maaş Zammı Yıl Sonu %28 Enflasyon Gerçekleşirse Beklenen alt bant senaryosu %8,70 %8,70 Yıl Sonu %30 Enflasyon Gerçekleşirse Beklenen üst bant senaryosu %11,00'e kadar %11,00'e kadar * SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon farkını doğrudan zam olarak almaktadır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM HESABI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artış hesaplamasının işçi emeklilerinden farklı olduğunu vurgulayan Bal, toplu sözleşme şartlarına işaret etti:

"Memurlarımızdaki hesaplama yöntemi biraz farklı. Toplu iş sözleşmesinden gelen fark var. Orada kesin alacakları yüzde 5 var. Tabii yüzde 7'nin üzerinde eğer ikinci 6 ay enflasyonu çıkarsa da o farkı alacaklar. Orada da beklenti, yüzde 6,5 - 7 civarında bir fark oluşacak gibi gözüküyor."

Memur ve Memur EMEKLİSİ Ocak Zammı Hesaplama Parametrelerİ Hesaplama Kalemi Oran / Eşik Uygulama Durumu Toplu Sözleşme Zammı Toplu iş sözleşmesinden gelen kesin pay %5,00 Garanti / Kesin Enflasyon Farkı Eşik Değeri 2. altı aylık enflasyonun aşması gereken sınır %7,00 Aşılırsa Fark Eklenecek Beklenen Enflasyon Farkı Mevcut piyasa tahminlerine göre öngörü %6,5 - %7,0 Mevcut Beklenti * Memur zammı: Toplu sözleşme taban zammı (%5) ve %7'yi aşan enflasyon farkının toplamından oluşur.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kamuoyunun yanıtını en çok araştırdığı taban aylık uygulamasına ilişkin kritik bir yasal zorunluluğun altını çizen Bal, taban maaş uygulamasının devamı için yasa çıkarılması gerektiğini ifade etti. Düzenleme yapılmaması durumunda doğabilecek risklere değinen uzman isim, şu tespitleri paylaştı:

"Öncelikle en düşük emekli maaşı devam edecek mi etmeyecek mi? Asıl mevzu bu. Yani etmeme durumu olabilir. Etmezse o zaman herkes kök maaşına döner. Yani en düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşına döner. Bu sefer 2026 sonunda zam alamayan emeklilerimiz bile olabilir. Maaşı düşen emeklilerimiz bile olabilir. Eğer bu devam etmezse."

Uygulamanın kanunla sürdürülmesi halinde geçerli olacak rakamı da açıklayan Bal, "Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum; o zaman 25 bin 600 - 26 bin seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor şu anda, en düşük emekli maaşı için rakamlar bu gözüküyor" dedi.

En Düşük Emeklİ Maaşı Senaryoları ve Yasal Şart Tablosu Durum / Senaryo Beklenen Maaş / Sonuç Olası Etki ve Risk Yeni Kanun Çıkarsa Taban aylık artırılırsa 25.600 TL - 26.000 TL Taban maaş seviyesi yükseltilir, en düşük aylık alan emekliler bu bantta gelir elde eder. Kanun Çıkmazsa Uygulama sonlanırsa Kök Maaşa Dönüş Hazine desteği kalkar; bazı emekliler sıfır zam riskiyle karşılaşabilir, fiili maaşlar düşebilir. * En düşük emekli maaşı artışı Meclis'ten geçecek kanuni düzenlemeye tabidir.

EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN İYİLEŞTİRME VERİLECEK Mİ?

Emeklilerin ek iyileştirme ve refah payı taleplerini de masaya yatıran SGK Uzmanı Murat Bal, yakın dönem için bu ihtimalin zayıf olduğunu belirtti. Bal, konuya ilişkin olarak; "Ben bu dönem beklemiyorum. Yani 2026 sonunda bunu beklemiyorum. Ama 2027'den itibaren biraz da seçim sathı mahalline girildikten itibaren de ben emeklilerimizde biraz daha iyileştirme olacağını düşünüyorum ama bu dönemde biraz zor gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.