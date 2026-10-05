Emekliye 28 bin lira ikramiye! Her yıl da artacak: TBMM'ye sunuldu

Muhalefet milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren bir yasa teklifi sunuldu. Meclis'in yeni yasama döneminde değerlendirilecek olan teklifi Türkiye gazetesindeki köşesine taşıyan SGK Uzmanı İsa Karakaş 3 ayrı teklifi masaya yatırdı.

Meclis’e sunulan 3 ayrı teklif, sabit gelirle yaşamını sürdüren emeklilerin karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntılara çözüm getirmeyi amaçlıyor.

YILDA BİR DEFA NEFES ALDIRACAK "TATİL DESTEĞİ"

İsa Karakaş, sunulan ilk kanun teklifinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 18'inci maddesine dayandığını belirterek, teklifin kabul edilmesi durumunda şu esasların geçerli olacağını ifade etti:

Her yıl haziran ayında emeklilere ikramiye verilecek.

Ödeme miktarı net asgari ücret tutarında olacak.

Bu destek yalnızca yurt içi dinlenme tesislerinde kullanılabilecek.

Uygulama usulünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenleyecek.

Karakaş, bu adımın emeklinin sosyal hayata katılımını güçlendireceğini ve ihtiyarlık döneminde ruhen ve bedenen sıhhat bulmasına vesile olacağını belirtti.

AYLIK BAĞLAMA ORANI (ABO)

Ülkede sayıları 17 milyonu aşan emekli kitlesi bulunduğunu belirten İsa Karakaş, 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin emekli maaşlarının kademeli olarak erimesine yol açtığını kaydetti.

Mevcut sistemde her 360 günlük prim için Aylık Bağlama Oranı'nın (ABO) yüzde 2 olarak uygulandığını, bu hesapla 25 yıl tam çalışan bir emektarın prime esas kazancının ancak yüzde 50'sini maaş alabildiğini aktaran Karakaş, Meclis’e sunulan üçüncü kanun teklifinin detaylarını şu şekilde paylaştı:

ABO Artışı: Her 360 gün için uygulanan yüzde 2'lik oran yüzde 3'e çıkarılacak.

Maaş Skalası: 25 yıl çalışan bir kişinin maaş bağlama oranı yüzde 50'den yüzde 75 seviyesine yükselecek.

Geçmişe Dönük Güncelleme: Eklenecek geçici madde ile, kanun öncesinde bağlanan maaşlar da bu yeni oranla güncellenerek hak kayıpları telafi edilecek.

EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Emekliler arasında yıllardır kanayan bir yara olan aylık bağlama dengesizliğine değinen İsa Karakaş, özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar ile eski emekliler arasında ciddi maaş uçurumu doğduğunu belirtti.

Hazırlanan ikinci teklif ile 5510 sayılı Kanun'a Ek Madde 25 eklenmesinin öngörüldüğünü ifade eden Karakaş, intibak esaslarını paylaştı.

Karakaş'ın paylaştığına göre intibak esaslarını içeren tablo ise şu şekilde:

1. Gösterge Sistemi: 506 sayılı Kanun'daki gösterge tablosu ve memur katsayısı esas alınacak.

2. Taban / Tavan Oran: Aylık Bağlama Oranı (ABO) tabanı yüzde 60'tan başlayacak, en fazla yüzde 85 olabilecek.

3. Kazanılmış Hak: Hesaplanan yeni maaş düşük kalırsa mevcut maaş ödenmeye devam edecek.

4. Sınırlandırma: Geriye dönük toplu ödeme yapılmayacak.