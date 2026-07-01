Emeklilikte tüm hesabı değiştirecek! Çalışanın derdini çözecek tek çareyi açıkladı

Çalışanların emeklilik yolunda kanayan yarası haline gelen staj ve çıraklık dönemlerinin tüm çalışanlar için emeklilik hesabına dahil edilmemesi “eşitsizlik” tartışmalarını beraberinde getirdi. Avukatlara ve hekimlere tanınan staj dönemlerini borçlanarak çalışma hayatına dahil etme hakkı sanayide çalışan çıraklara tanınmıyor. Bu durum emeklilik tarihinden emekli maaşına kadar ciddi değişikliklere neden oluyor.

Emeklilik hesaplamalarında kritik öneme sahip olan çalışma başlangıcı ve sigorta prim gün sayısında hak kaybına neden olan sorun için çözüm bekleyen çalışanlar adım atılmasını isterken SGK Başmüfettişi İsa Karakaş tek çözüm yolunun Anayasa Mahkemesi olduğunu açıkladı.

EMEKLİLİKTE TÜM HESABI DEĞİŞTİRECEK!

İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında SGK sisteminde staj ve çıraklık dönemlerine ilişkin düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle çatıştığını savundu. Karakaş, konunun uzun yıllardır gündemde olduğunu ve vatandaşlardan sürekli aynı yönde sorular geldiğini belirtti.

Staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik hesabında tüm hesapları değiştirecek sürenin dahil edilip edilmeyeceği ve borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağı sorularının sosyal güvenlik sisteminin en hassas başlıklarından biri olduğunu ifade eden Karakaş, mevcut düzenlemenin “vicdanları rahatsız eden bir eşitsizlik” yarattığını dile getirdi.

Karakaş, mevcut sistemde avukatlık stajı ve hekimlikte fahri asistanlık gibi sürelerin borçlanma kapsamında değerlendirildiğini, bu sayede sigortalılık başlangıcının geriye çekilebildiğini ve prim günlerinin artırılabildiğini hatırlattı. Buna karşılık sanayide, atölyelerde ve fabrikalarda çalışan çırak ve stajyerlerin bu haktan yararlanamadığını vurguladı.

Mesleki eğitim kapsamında çalışan aday çırak ve çırakların yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi olduğunu belirten Karakaş, uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmediği için bu sürelerin emekliliğe sayılmadığını ifade etti.

ÇALIŞANIN DERDİNİ ÇÖZECEK TEK ÇAREYİ AÇIKLADI

Beyaz yaka ile mavi yaka arasında oluşan farkı eleştiren Karakaş, sanayide çalışan gençlerin en ağır şartlarda üretim yaptığını ancak buna rağmen borçlanma hakkından mahrum bırakıldığını belirtti.

Karakaş, Anayasa’nın eşitlik ilkesine dikkat çekerek, aynı nitelikte olmayan mesleki statüler için farklı uygulamalar yapılmasının hukuki tartışma yarattığını savundu. Avukat stajı ve hekimlik uygulamalarına tanınan hakların çıraklara verilmemesinin “eşitlik ilkesine aykırılık” oluşturduğunu ifade etti.

“İşçi statüsü değildir” gerekçesinin çıraklar için hak kaybını açıklayamayacağını belirten Karakaş, sosyal devlet ilkesinin tüm vatandaşların alın terini eşit şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Karakaş’a göre staj ve çıraklık mağduriyetinin giderilmesi için somut bir yasal düzenleme ihtimali zayıf. Bu nedenle tek gerçekçi yolun Anayasa Mahkemesi’ne başvuru olduğunu belirtti.

Bireysel başvuru veya norm denetimi yoluyla konunun yüksek yargıya taşınması gerektiğini ifade eden Karakaş, mevcut düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı bulunabileceğini savundu. Adil bir sosyal güvenlik sistemi için tüm çalışanların alın terinin eşit tartılması gerektiğinin altını çizen Karakaş, çırak ve stajyerlerin hak arayışını Anayasa Mahkemesi süreci üzerinden sürdürmesi gerektiğini ifade etti.