Annelere 6 yıl erken emeklilik yolu açıldı: Kapsamı da genişledi

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik hayali kuran anneleri rahatlatacak düzenlemeye gidildi. Daha önce en fazla 2 çocuk için yapılabilen doğum borçlanması hakkı 3 çocuğa çıkarıldı. Bu sayede anneler, toplamda 2 bin 160 gün prim kazanarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Gerekli şartları yerine getiren anneler için yaş şartı beklemeden EYT'li olma fırsatı da doğuyor.

DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMI DA GENİŞLEDİ

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısında aktardığı bilgilere göre, doğum borçlanması haklarında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sadece çocuk sayısı artırılmadı, aynı zamanda kapsam da büyütüldü.

Eski uygulamada esnaf ve Bağ-Kur kapsamındaki anneler bu haktan yararlanamazken, yeni düzenlemeyle isteğe bağlı sigortalılar da dahil olmak üzere tüm Bağ-Kur'lu kadınlara borçlanma hakkı tanındı. Böylece SSK'lılar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan tüm anne çalışanlar doğum borçlanmasından faydalanabiliyor.

ANNELERE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILDI

Anneler doğum yaptıktan sonra işten ayrı kaldıkları ve adlarına prim ödenmeyen süreleri borçlanabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün (2 yıl) prim satın alınabiliyor. En fazla 3 çocuk için borçlanma yapılabilirken, bu da annelere toplamda 6 yıl, yani 2 bin 160 gün prim kazandırıyor.

Annelerin bu primlerin tamamını satın alması zorunlu değil; emeklilik için ne kadar prim eksikleri varsa o kadar günü toptan ödeyerek satın alabiliyorlar.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELER?

Doğum borçlanması yapacak kadın sigortalıların karşılaması gereken şartlar şu şekilde:

Doğum Öncesi Sigorta: Doğum yapılan tarihten önce adınıza tescil edilmiş ve en az 1 gün bile olsa prim ödenmiş bir sigorta başlangıcının bulunması gerekir.

Doğum Sonrası Çalışmamış Olmak: Borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta primi ödenmemiş (çalışılmamış) olması şarttır.

Çocuğun Yaşaması: Borçlanmaya konu olan çocuğun sağ doğması ve borçlanma süresince yaşaması istenir. Doğumdan sonra vefat eden çocuklar için sadece vefat tarihine kadar olan süre borçlanılabilir.

Çocuklar Arasındaki Süre: İlk doğumdan sonra 2 yıl dolmadan ikinci doğum yapılırsa, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğumun 2 yıllık borçlanma süresinin toplamı kadar borçlanma yapılabilir. Analık izin süreleri de bu 2 yıllık borçlanma sürelerine dahil edilir.

STAJ YAPAN ANNELERE EYT İMKÂNI

Normal şartlarda sigorta başlangıcından önce doğan çocuklar için borçlanma yapılamıyor. Ancak staj veya çıraklık sigortası olan anneler için büyük bir avantaj bulunuyor.

Staj sigortasından sonra ancak uzun vadeli sigorta (işe başlama) tarihinden önce doğum yapan anneler, bu doğumları borçlandıklarında sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyorlar. Örneğin; 1996'da staj yapan ve 2000'de resmi olarak işe giren bir anne, bu iki tarih arasındaki doğumu borçlanarak başlangıcını 1998'e çekip EYT kapsamına girebiliyor.

EVLAT EDİNEN KADINLAR DA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Düzenleme sadece biyolojik anneleri değil, evlat edinen kadınları da kapsıyor. 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar, çocuğun evlat edinildiği tarihten itibaren doğumdan sonraki 2 yıllık süre dolana kadar olan kısmı borçlanabiliyor. Benzer şekilde, çocuğu doğuran öz anne de doğumdan çocuğun evlatlık verildiği tarihe kadar geçen süreyi borçlanma hakkına sahip oluyor.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIYOR? NASIL ÖDENİYOR?

Doğum borçlanması ödemeleri, yürürlükteki asgari ücrete göre hesaplanıyor. Normal borçlanma oranları yüzde 45 olarak belirlenmişken, anneler için bu oran yüzde 32 olarak uygulanarak önemli bir mali avantaj sağlanıyor. Kadınlar asgari ücretin yüzde 32'si ile bunun 9 katı arasındaki tutarlarda borçlanma gerçekleştirebiliyor.

Doğum borçlanmasına esas alınan brüt ücret seviyeleri ile 1 aylık, 12 aylık ve 1 çocuk için 24 aylık dönemlerde ödenebilecek en az ve en fazla tutarlar şu şekilde:

Borçlanma Kalemi En Az Tutar En Fazla Tutar Brüt Ücret 33.030,00 TL 297.270,00 TL 1 Aylık Ödeme 10.569,60 TL 95.126,40 TL 12 Aylık Ödeme 126.835,20 TL 1.141.526,80 TL 24 Ay (1 Çocuk) 253.670,40 TL 2.283.033,60 TL

Not: Borçlanma işlemlerinin, çalışılarak prim tamamlanma ihtimali göz önünde bulundurularak, emeklilik yaşının dolmasına kısa bir süre kala yapılması tavsiye ediliyor.