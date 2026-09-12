Bank of America (BofA), merkez bankalarının rezervlerinde altının payını artırmasının küresel altın piyasasını desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

DEVASA ALTIN ALIMI

Bankanın modeline göre, altına düşük ağırlık veren merkez bankalarının rezervlerinde altının payını yüzde 30’a yükseltmesi, toplam 20 bin 333 tonluk ilave altın alımı anlamına geliyor.

20 YILDIR BÖYLE TALEP GÖRÜLMEDİ

Bank of America’nın (BofA) hesaplaması, kurumun merkez bankaları için hazırladığı “verimli rezerv dağılımı” modeline dayanıyor. Söz konusu miktar, son yıllardaki merkez bankası alım hızları dikkate alındığında 20 yılı aşan bir talep potansiyeline işaret ediyor.

YÜZDE 30 ALTIN PAYI REFERANS ALINDI

Bank of America (BofA) analizinde, altının toplam rezerv varlıklarının yüzde 30’unu oluşturduğu bir dağılım referans kabul edildi. Bankanın emtia ekibi, ortalama bir merkez bankası portföyünde bu seviyenin bilgi oranının en yüksek olduğu noktayı temsil ettiğini tahmin ediyor.

Dünyadaki tüm merkez bankaları birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 30 seviyesine ulaşmak için gereken ilave altın miktarı 2 bin 300 tonun biraz altında kalıyor. Bu miktar, mevcut merkez bankası alım temposunun yaklaşık iki yıllık karşılığına denk geliyor. Ancak rezervlerinde altının payı halihazırda yüzde 30 veya üzerinde olan merkez bankaları hesaplamadan çıkarıldığında, potansiyel alım miktarı 20 bin 333 tona yükseliyor.

EN BÜYÜK POTANSİYEL ÇİN'DE

Bank of America’nın (BofA) modelinde en yüksek alım potansiyeli Çin’de bulunuyor. Çin’in rezervlerinde altının payını yüzde 30’a çıkarması için yaklaşık 5 bin 628 ton daha altın alması gerektiği hesaplanıyor.

Çin’i Japonya ve İsviçre takip ediyor. Japonya için 1.866 ton, İsviçre için ise 1.192 ton ilave alım potansiyeli öngörülüyor. Tayvan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Singapur’un her birinde de yüzde 30 seviyesine ulaşmak için gereken ilave altın miktarının 700 tonu aştığı belirtiliyor.

MERKEZ BANKALARI ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Bank of America (BofA), Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından merkez bankalarının altın talebinin piyasada daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekti. Merkez bankalarının son dönemde yıllık 1.000 tonun üzerinde altın alması, bankaya göre altının son üç yıldaki güçlü yükselişini destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel resmi altın rezervleri yaklaşık 36 bin 705 ton seviyesinde bulunuyor. Merkez bankalarının net altın alımları ise 2024 yılında 1.092 tonla rekor kırdı.

TÜRKİYE MERKEZ BANKASI ALIMLARINDA ZİRVEDE

Mart 2022’den bu yana gerçekleşen merkez bankası altın alımlarında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye Merkez Bankası bu dönemde 815 ton altın alırken, Polonya 808 ton ile ikinci sırada bulundu. Öte yandan altın satışları alımların oldukça gerisinde kaldı. Aynı dönemde Sri Lanka 387 ton, Surinam ise 265 ton altın satışıyla öne çıktı.

Bank of America’ya (BofA) göre merkez bankalarının mevcut altın rezervleri ile yüzde 30’luk referans seviye arasındaki fark, gelecekteki talep açısından önemli bir destek oluşturuyor.

Rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesi ve altın ağırlığı düşük merkez bankalarının rezervlerinde bu payı kademeli olarak artırması halinde, merkez bankası talebinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceği değerlendiriliyor.