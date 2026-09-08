Altında dev dalga kapıda: Çin piyasadan tonlarca altın çekiyor

Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından açıklanan resmi verilere göre, banka ağustos ayında rezervlerine 650 bin ons altın (20,22 ton) ekledi. Bu hamleyle birlikte Çin Merkez Bankası'nın kesintisiz altın alım süreci 22'nci ayına ulaştı.

ÇİN KASAYI DOLDURDU

Yapılan son alım miktarı, aynı zamanda 2023'ün başından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık rezerv artışı oldu.

Altın fiyatları üzerinde dünyadaki merkez bankalarının alımlarının büyük etkisi olduğu biliniyor. Yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Faiz kararları kadar altın alımları de rotayı belirlerken, Çin'in bu hamlesi fiyatları etkiliyor.

KÜRESEL TALEP VE FİYAT HAREKETLERİ

Külçe altın fiyatları yılın büyük bir bölümünde baskı altında bir seyir izlemesine rağmen, ağustos ayında yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı.

Yüksek tahvil getirilerinin faiz getirisi sunmayan altın fiyatları üzerindeki kısa vadeli baskısı sürerken, merkez bankalarının fiziki alımları piyasadaki talebin dengelenmesinde rol oynuyor.

MERKEZ BANKALARININ REZERV STRATEJİSİ

Çin Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı rezerv artırma politikası, küresel piyasalarda değerli metale olan talebin seyrini doğrudan etkiliyor.

Düzenli gerçekleşen bu alımlar, altının uluslararası rezervler içerisindeki payını ve finansal piyasalardaki konumunu korumaya devam ettiğini gösteriyor.