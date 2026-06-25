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Çiftçinin beklediği haber geldi: TMO hububat ödemelerine başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun 3 Haziran'da başladığı hububat alım sürecinde ilk ödemelerin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını açıkladı.

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Çiftçinin beklediği haber geldi: TMO hububat ödemelerine başladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirilen hububat alımlarında üreticilerin beklediği haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan Yumaklı, 3 Haziran tarihi itibarıyla başlayan alım süreci kapsamında, ilk ürün bedellerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

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ALIM NOKTALARININ SAYISI ARTIRILACAK

Hasat sezonuna yönelik güncel verileri de aktaran Yumaklı, TMO'nun halihazırda ülke genelindeki 211 farklı noktada alım faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Yumaklı, hasat yoğunluğunun artmasıyla birlikte bu merkezlerin sayısının genişletileceği ve toplamda 600 alım noktasına ulaşılacağı ifade etti.

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TÜM ÜRÜNLER ALINACAK

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuruma getirilen hububatın tamamını alınacağını belirterek, "TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çiftçinin beklediği haber geldi: TMO hububat ödemelerine başladı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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