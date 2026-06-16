Çiftçinin enflasyonu belli oldu! Tarlada maliyet baskısı sürüyor

TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2026 verilerine göre, tarımda üretici maliyetleri tırmanışını sürdürüyor. Açıklanan rakamlar, tarladaki ve çiftçideki maliyet baskısının tüm hızıyla devam ettiğini gözler önüne serdi.



MAYIS AYINDA SINIRLI ARTIŞ, YILLIKTA BÜYÜK YÜK

Tarım-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre %0,61 gibi sınırlı bir yükseliş kaydetti. Ancak bu durum yıllık bazdaki yüksek seyri frenlemeye yetmedi; üretici fiyatlarındaki yıllık artış %43,08 olarak kayıtlara geçti.

Maliyetlerdeki dönemsel birikim ise 5 aylık değişim (Aralık 2025'e göre) %18,41 artış olurken, 12 aylik ortalama yükseliş: %41,54 artış gerçekleşti.

BALIKÇILIK VE ORMANCILIKTA SERT YÜKSELİŞ

Sektörler bazında bakıldığında, mayıs ayında en dikkat çekici hareketlilik su ürünlerinde yaşandı. Aylık değişimler incelendiğinde; balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri destek hizmetleri %7,43 artışla başı çekti. Bu grubu %5,16 ile ormancılık ürünleri takip ederken, tarım ve avcılık ürünlerindeki aylık artış %0,24 ile sınırlı kaldı.

Ana gruplar incelendiğinde, mevsimsel etkilerin de katkısıyla tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde mayıs ayında bir önceki aya göre %2,73 oranında bir azalış yaşandı. Buna karşın çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %2,32 artış olurken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler %3,47 artış gösterdi.

En çarpıcı veriler ise alt gruplarda tüketicinin mutfağını doğrudan ilgilendiren sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubu, yıllık %113,35 artışla maliyeti en çok katlanan kategori oldu. Aylık bazda ise en hızlı fiyat yükselişi, %10,48 artış kaydeden canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda görüldü.