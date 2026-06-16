Türkiye kaçak et şüphelisi Paraguay'dan sığır ithal edecek

Türkiye’de beyaz et sektörüne haksız fiyat artışı gerekçesiyle denetim kayyumu atanırken kırmızı et sektöründe ise farklı bir süreç başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçmişte kaçak et iddialarına konu olan Paraguay'dan canlı hayvan ve sığır eti alımını onayladı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in bakanlık kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Türkiye'nin Paraguay'ı tedarikçi olarak onayladığı, Paraguay Ulusal Hayvan Sağlığı ve Kalitesi Servisi'ne (Senacsa) resmen bildirildi. Planlamaya göre, 2026'nın ikinci yarısında kalan işlemler tamamlanacak ve Paraguay'dan ilk ithalat yıl sonundan önce başlayacak.

TÜRK HALKINA AÇIKLANMADI PARAGUAY BASINI DUYURDU

Tarım ve hayvancılık politikalarında yerli üretimi güçlendirmek yerine ithalat ağını genişleten bu adım, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz Türkiye kamuoyuna resmi olarak duyurulmadı. Buna karşılık alınan bu onay kararı, Paraguay basınında geniş yer buldu. Paraguay medyası, Türkiye pazarına giriş sürecini okuyucularına aktardı.

Gazeteci Eduardo Bustos imzasıyla yayımlanan haberde, "Türkiye'nin aldığı bu karar, Paraguay'ın ihracat pazarlarını çeşitlendirme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ağustos ayında yapılması planlanan sağlık denetimlerinin ardından, ticaretin yıl sonundan önce başlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Aynı haberin devamında bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere de yer verilerek, "Paraguay, uluslararası ticaret alanındaki genişleme stratejisinde yeni bir başarıya imza attı. Türkiye, Paraguay'ı resmen sığır eti ve canlı büyükbaş hayvan tedarikçisi olarak onayladı. Bu bildirim, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Paraguay Ulusal Hayvan Sağlığı ve Kalitesi Servisi'ne (Senacsa) iletildi." denildi.

TÜRK MÜFETTİŞLER AĞUSTOS'TA GİDECEK

Paraguay medyasında yer alan detaylara göre, sürecin bir sonraki aşamasında Türkiye'den gidecek sağlık müfettişleri, Ağustos ayında Paraguay'da mezbahalar ve ihracat zincirindeki tesislerde incelemeler yapacak. İlgili haberde, "Bu denetimlerde Türk makamlarının talep ettiği standartlara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek ve ihracat yapabilecek tesisler resmen yetkilendirilecek." ifadelerine yer verilirken, Türkiye'nin Orta Doğu'nun en önemli pazarlarından biri olduğu vurgulandı.

TBMM GÜNDEMİNE 'KAÇAK ET' İLE GELMİŞTİ

Türkiye ile Paraguay arasındaki et ticareti, geçmişte de tartışmalı süreçlere sahne oldu. Paraguay, 2016 yılında Türkiye'nin gündemine kaçak et iddialarıyla geldi. O dönem Paraguay’dan getirildiği belirtilen kaçak etin Türkiye’ye giriş süreçleri sorgulanmış ve bu iddialar TBMM'de uzun süre tartışma konusu olmuştu.

ÜRETİCİ ZORDA ÇÖZÜM YİNE İTHALAT

Alınan son ithalat kararı, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikalarındaki ithalatçı yapısını yeniden ortaya koydu. 85 milyon nüfusa, milyonlarca hektar tarım arazisine ve devasa hayvancılık potansiyeline sahip Türkiye, her yıl yeni ithalat kapıları açıyor. Besiciler üretimden çekilirken, artan yem maliyetleri ve borç yükü altında zorlanan çiftçinin durumu devam ederken; et tedariki uçaklar ve gemilerle yapılan uluslararası ithalat anlaşmaları üzerinden sağlanıyor.