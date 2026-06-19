Çiftçinin maliyet yükü artıyor: Gübre ve enerji fiyatları uçuşa geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım sektöründeki üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Nisan 2026 verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre üretici maliyetlerindeki yükseliş trendi hem aylık hem de yıllık bazda hız kesmeden devam etti.

Tarım-GFE'de, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,79 artış gerçekleşti.

MAL VE HİZMETLER YÜKSELİŞTE

Tarım sektörünü besleyen ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan doğrudan mal ve hizmet endekslerinin yatırımlara kıyasla yükseldiği görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25,80 artış gerçekleşti.

GÜBRE VE ENERJİ MALİYETLERİ UÇURDU

Çiftçinin en büyük iki gider kalemi olan gübre ve enerji, endeksteki artışın da ana lokomotifi oldu. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.