Çay zamlandı! 'Ajda' bardakta isteyen farklı ödüyor

Kuru çay fiyatlarında yaşanan artış bardağa da yansıdı.

Ülke genelinde standart bir fiyat uygulaması bulunmazken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) çatısı altındaki il ve ilçe odalarının belirlediği azami fiyatlar şehirden şehre değişiklik arz ediyor.

Gıda Bülteni'nin haberine göre işletme sahipleri, etiketlerdeki bu yükselişin tek sorumlusunun çay fiyatları olmadığını; personel, enerji, kira ve diğer temel genel giderlerdeki önlenemeyen artışların yeni tarifeleri zorunlu kıldığını belirtiyor.

AJDA BARDAK İSTEYENE FARKLI FİYATLANDIRMA UYGULANIYOR

Açıklanan son listelerin ardından Manisa ve Bartın gibi illerde daha evvel 15 TL seviyesinden satılan standart bir bardak çayın fiyatı 20 TL'ye çıktı. Tüketiciye sunulan bardağın ebadına göre de ek ücretlendirme yapılıyor.

Örneğin Bartın'da 'ajda' olarak bilinen büyük bardakta servis edilen çay 25 TL'den alıcı buluyor. Erzincan'da yürürlüğe giren yeni tarifeye göre ise kahvehanelerde çay fiyatı 20 TL, çay ocaklarında ise 15 TL olarak tespit edildi.

KAFETERYALARDA ÇAY 52,5 LİRAYA ÇIKTI

Talep edilen ücretler, mekanın ticari sınıfına ve bulunduğu konsepte göre çok daha yüksek seviyelere tırmanabiliyor.

Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası tarafından onaylanan son fiyat çizelgesine göre; çay ocaklarında 22,50 TL'den satılan bir bardak çayın fiyatı, 1. sınıf kahvehanelerde 37,50 TL'ye, çay bahçelerinde 40 TL'ye ve kafeterya statüsündeki işletmelerde 52,50 TL'ye ulaşıyor.

Söz konusu tarifede, Türk kahvesi için biçilen tavan fiyat ise işletmenin derecesine göre 60 TL ile 200 TL arasında farklılık gösteriyor.