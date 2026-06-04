Türkiye'nin ünlü çay markası Bankpozitif'i satın aldı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında devlet denetimine geçen Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (AŞ) satıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yasal olarak idare edilen ve kayyım yönetiminde bulunan Bankpozitif'in satılmasına yönelik süreç resmi olarak tamamlandı.

Bankacılık varlıklarının özel sektöre devredilmesine ilişkin idari onay süreci nihayete erdi. Karara göre, ilgili kurumlar birleşme ve devralma işlemine resmen yeşil ışık yaktı.

KONTROL EFOR HOLDİNG’E GEÇTİ

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (AŞ) sermayesinin belirli bir kısmının ve kurum üzerindeki tek kontrol hakkının Efor Holding Anonim Şirketi (AŞ) tarafından devralınması işlemine resmi olarak izin verildi.

ŞUBAT AYINDAKİ MİLYARLIK İHALEDE DETAYLAR NETLEŞMİŞTİ

TMSF, idari yönetimini üstlendiği Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası’nın hisse satışı işlemlerine yönelik resmi ihale Şubat 2026'da yapılmıştı.

Finans kurumunun toplamda yüzde 97 oranındaki devasa hisse paketinin özel sektöre devredilmesini amaçlayan resmi ihale oturumu, İstanbul ilinin Şişli ilçesinde yer alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetim merkezinde 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Yapılan bu kritik ihalenin ardından, nisan ayında çıkan resmi kararla birlikte bankanın yeni sahibi Rize kökenli Efor Holding oldu.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUYLA DEVLETE GEÇMİŞTİ

Milyonlarca liralık varlığın el değiştirmesine zemin hazırlayan hukuki süreç ise geçmiş dönemdeki adli operasyonlara dayanıyor. Bankpozitif yönetimine, yürütülen büyük ölçekli bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adli makamların kararıyla müdahale edilmişti. Söz konusu yasal soruşturma zinciri neticesinde, Mart 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) finans kurumuna yasal kayyım olarak atanmış ve bankanın idaresini devlet adına üstlenmişti.

Yaklaşık bir yıl kamunun elinde kalan banka, nisan ayındaki devir onayıyla birlikte tamamen özel sermayenin egemenliğine girdi.