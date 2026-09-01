Bakanlık yeni cezayı belirledi: Müşteriyi "yemleyen" oyuna karşı yaptırımlar devrede

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi cazip fiyatlı ürünlerle mağazaya veya satış platformuna çekip daha pahalı ürünlere yönlendiren işletmelere yönelik denetimleri sıkılaştırdı.

BAKANLIK YENİ CEZAYI BELİRLEDİ

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, vitrin, raf, e-Ticaret siteleri veya dijital platformlarda sergilenen ürünleri haklı gerekçe olmadan satmaktan kaçınan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesi kapsamında 2026 yılı için belirlenen düzenlemeye göre, satıştan kaçınılan ürünün vergiler dahil satış fiyatının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Ceza miktarı ihlal başına 3 bin 973 liradan az olamayacak.

Ceza, ürünün fiyatına göre değişecek. 2 bin liralık bir ürün için yüzde 10'luk tutar 200 lira olsa da 3 bin 973 liralık alt sınır uygulanacak. 40 bin liralık bir üründe ceza 4 bin, 150 bin liralık bir üründe ise 15 bin liraya ulaşacak. İhlalin birden fazla tüketiciye karşı tekrarlanması halinde cezalar her işlem için ayrı uygulanabilecek.

MÜŞTERİYİ "YEMLEYEN" OYUNA KARŞI YAPTIRIMLAR DEVREDE

Kamuoyunda "yemleme ve değiştirme" olarak bilinen uygulamada, tüketici uygun fiyatlı bir ürünle işletmeye çekildikten sonra çeşitli gerekçelerle daha pahalı ürünlere yönlendiriliyor. "Az önce satıldı", "stoklarımız tükendi", "sadece teşhir ürünü" veya "sistem güncellenmedi" gibi ifadeler ise tek başına satıştan kaçınmak için haklı gerekçe kabul edilmeyecek.

Ürünün satışından kaçınılabilmesi için üzerinde açıkça "satılık değildir", "numunedir" veya "satılmıştır" ibaresinin bulunması ya da ürünün hasarlı olduğunun belgelenmesi gerekecek. Kampanyalı ve stokla sınırlı satışlarda ise stok miktarı ile kampanya şartlarının önceden açıkça duyurulması zorunlu olacak.

Mobilya, elektronik, otomotiv, hazır giyim ve emlak sektörleri, satıştan kaçınma vakalarının yoğunlaştığı alanlar arasında bulunuyor. Mobilyada "sadece teşhir", elektronikte "stok bitti", otomotivde uygun fiyatlı giriş paketinin bulunmadığı, giyimde indirimli ürünün satıldığı ve konut sektöründe ise düşük fiyatlı ilanın artık geçerli olmadığı yönündeki gerekçelerle tüketicilerin daha pahalı seçeneklere yönlendirildiği belirtiliyor.

Mevzuata aykırı uygulamalarla karşılaşan tüketicilerin raf etiketi, ekran görüntüsü veya ilan görsellerini belgeleyerek e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikâyette bulunabileceği aktarılıyor. Uyuşmazlıklarda ise Tüketici Hakem Heyetleri yetkili merci olmaya devam ediyor.