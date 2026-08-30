92 bin liralık ceza şoku! "Kolay gelsin" deyip yürüyerek gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletiyle uygulama noktasına gelen 24 yaşındaki sürücü Tufan G., önce ehliyetinin olmadığının ortaya çıkmasıyla neşesini kaybetti, ardından ekiplerin tespit ettiği ihlaller peş peşe ceza olarak karşısına çıktı.

"NASIL GÖRMEZDEN GELEBİLİRİM?"

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda denetim yaptı. Ekipler, seyir halindeki motosikleti durdurup sürücünün belgelerini kontrol etti.

Yapılan kontrolde Tufan G.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ceza uygulanmasını istemeyen sürücü ile polis arasında kısa süreli diyalog yaşandı.

Sürücünün ceza kesilmemesi yönündeki beklentisine polis memuru, "Nasıl görmezden gelebilirim? Görevimi yapıyorum, görevimi mi yapmayayım?" sözleriyle karşılık verdi.

Sürücü ise "Görevi yapıyorsun da yine size kalmış, sizin bileceğiniz iş" diyerek karşılık verdi. Yanındaki arkadaşı da duruma tepki gösterdi.

CEZA LİSTESİ UZADIKÇA UZADI

Kontrollerin ardından sürücünün yaptığı ihlaller tek tek hesaplandı.

Sürücüye;

* Plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL

* Ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL,

* Sigorta süresinin geçmesinden 1.246 TL,

* Muayenesiz araç kullanmaktan 2.719 TL,

* Kask kullanmamaktan 2.500 TL

olmak üzere toplam 92 bin 465 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

"MOTORU SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRÜRÜM"

Cezaların ardından sürücü bu kez bağlanan motosikletini götürmenin yollarını aradı. "O zaman ben bu motoru sürükleyerek götürürüm" diyen Tufan G.'ye polis memuru, motosikletin bağlandığını ve götüremeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine sürücü bu kez, "Tamam bağlandı da bana bir fiyat bilgisi verin" dedi. Ancak toplam ceza miktarını öğrenince hesap adeta değişti.

92 BİN 465 TL'Yİ DUYUNCA YÜRÜYEREK GİTTİ

Ceza miktarını duyan Tufan G., kısa bir şaşkınlığın ardından, "Tamam o zaman biz yolumuza bakıyoruz. Kolay gelsin" diyerek motosikletini uygulama noktasında bıraktı. Sürücü, yoluna yaya olarak devam etti.