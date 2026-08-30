Fatih'te aile katliamı: Emekli polis, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Türkiye'de tırmanışını sürdüren kadın cinayetlerinin son adresi İstanbul-Fatih oldu. Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki emekli polis Mehmet Ali Yıldırım ile ailesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine belindeki silaha sarılan Yıldırım, 61 yaşındaki eşi Söhöyla Yıldırım ve 27 yaşındaki kızı Elif Gülşah Yıldırım'a kurşun yağdırdı. Anne ve kızını katleden saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Söhöyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği ve 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'a geri döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali Yıldırım'ın ise uyku ve sinir bozuklukları nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Ailenin üst komşusu Bekir Aydın olay anına ilişkin şöyle konuştu:

"Duş alıyordum, 5-6 el silah sesi duydum. Nereden geldiğini anlamadım. Sonradan öğrendim alt katımda olduğunu. Polisler geldi binayı boşalttılar. Bizde ne oldu bilmiyoruz, yıllardır komşumuz bizim. Kendileriyle 2010'dan beri çok güzel bir ilişkimiz vardı. Onlar bize geliyordu, biz onlara gidiyorduk. Birisi bana böyle bir şey olacağını söylese inanmazdım. Hala şok etkisindeyiz. Mesleğinden dolayı biraz sert bir mizacı vardı Mehmet ağabeyin. Duyduk şok olduk hala inanamıyoruz." (DHA)