Aynı alışveriş Türkiye'de daha pahalı: Karpouzi 15 TL karpuz 25 TL!

Türkiye'de yıllardır süren yüksek enflasyon ve art arda gelen zamlar, vatandaşın mutfağındaki yükü her geçen gün ağırlaştırıyor. Gelir artışları hayat pahalılığının gerisinde kalırken, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yaşanan fiyat artışları Türkiye'yi bir dönem "ucuz ülke" olarak görülen konumundan uzaklaştırdı. Döviz kurundaki yükseliş, üretim maliyetleri ve enflasyonun etkisiyle artık birçok temel tüketim ürünü komşu Yunanistan'da Türkiye'den daha ucuza satılıyor.

3 BİN 213 LİRA DAHA FAZLA

İçinde çocuk bezinden süte, kırmızı etten kahveye kadar 22 temel tüketim ürününün bulunduğu alışveriş sepeti Yunanistan'da 104,19 euroya, yani 5 bin 605 liraya dolarken, aynı ürünler için Türkiye'de 163,91 euro karşılığı 8 bin 818 lira ödeniyor. Nefes'teki habere göre böylece Türkiye'deki tüketici aynı sepet için Yunanistan'dakinden 3 bin 213 lira, başka bir ifadeyle yaklaşık 60 euro daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Karşılaştırma, yalnızca ithal ürünlerde değil, Türkiye'de yaygın olarak üretilen temel gıda ürünlerinde de fiyatların komşu ülkenin üzerine çıktığını gösteriyor. Türkiye'de son dönemde sık sık gündeme gelen patates ve soğan fiyatları bunun en çarpıcı örnekleri arasında yer alıyor.

KARPOUZİ 15 TL KARPUZ 25 LİRA

Bir kilogram mor soğan Yunanistan'da yaklaşık 75 liraya satılırken, Türkiye'de aynı ürünün kilogram fiyatı 120 liraya ulaşıyor. Böylece Türkiye'deki tüketici soğan için yaklaşık 19 lira daha fazla ödeme yapıyor. Patateste de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Bir kilogram patates Türkiye'de Yunanistan'a göre yaklaşık 7 lira daha pahalı satılıyor. Karpuz ise Türkiye'de 25 lirayken Yunanistan'da onların söylemiyle "Karpouzi" 15 lira.

Süt ürünlerinde de fiyat farkı dikkat çekici seviyede. Bir litre taze süt Yunanistan'da 53,26 liraya satılırken, Türkiye'de aynı ürünün fiyatı 114,59 liraya kadar çıkıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki tüketici süt için komşu ülkeye göre iki katından fazla ödeme yapıyor.

Et ürünlerinde de benzer bir tablo görülüyor. Tavuk kanadının kilogramı Yunanistan'da 158,71 liraya satılırken, Türkiye'de fiyat 399,73 liraya ulaşıyor. Dana etinin kilogram fiyatı ise Yunanistan'da 936,12 lira seviyesindeyken, Türkiye'de 1.249 liraya satılıyor.