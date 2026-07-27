Üniversiteli açlıkla karşı karşıya: KYK bursu sofraya yetmiyor

Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, en çok dar gelirli kesimleri etkilerken, üniversite öğrencileri de ekonomik krizin en ağır sonuçlarını yaşayan gruplar arasında yer alıyor. Gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş karşısında alım gücü giderek eriyen KYK bursları, öğrencilerin temel beslenme ihtiyacını karşılamaya yetmiyor.

Türk-İş verilerine göre, sağlıklı ve yeterli beslenmenin aylık maliyeti son dört yılda yaklaşık yüzde 462 oranında artarken, aynı dönemde KYK bursundaki artış yüzde 371 ile sınırlı kaldı. Böylece 2022 yılında sağlıklı beslenme maliyetinin yaklaşık yarısını karşılayabilen burslar, 2026 itibarıyla bu giderlerin yalnızca yüzde 41'ini karşılayabilir hale geldi.

Birgün'deki habere göre İstanbul'daki farklı üniversitelerden 300'ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, ekonomik sıkıntıların öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını ve yaşam kalitesini ciddi biçimde etkilediğini ortaya koydu. Anketlerin yanı sıra derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışmalarıyla hazırlanan araştırmada, öğrencilerin önemli bir bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediği belirlendi.

ÖĞRENCİLER İKİ ÖĞÜN YA DA DAHA AZ YEMEK YİYEBİLİYOR

Araştırmaya göre öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'i günde iki öğün ya da daha az yemek yiyebiliyor. Ailesiyle yaşayan öğrencilerde bu oran yüzde 57 seviyesinde kalırken, ailesinden uzakta yaşamını sürdüren öğrencilerde yaklaşık yüzde 80'e yükseliyor. Veriler, barınma ve yaşam maliyetlerinin arttığı mevcut ekonomik koşullarda aile desteğinden uzak kalan öğrencilerin çok daha büyük bir ekonomik baskı altında olduğunu gösteriyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i son bir yıl içinde herhangi bir gıda desteğinden yararlanmadığını belirtirken, kampüslerde sağlıklı ve ulaşılabilir yemek seçeneklerine her zaman veya sık sık erişebildiğini söyleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 14'te kaldı.

Araştırmadan öne çıkan bulgular şöyle: