Altını da doları da sollayınca almayanı pişman etti: Yeni hareket için sinyali verdi

Altın ve dolar karşısında 2025 yılında parlayan gümüş, yatırımcısına sağladığı yüksek kazançla öne çıkarken rekor yükselişiyle yatırıcının gözde emtiaları arasında en çok kazandıran oldu. 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini geçen yıl kaydeden altın ve gümüş, rekorlara imza atarken ons bazında gümüş yüzde 146, platin yüzde 126,8, paladyum yüzde 74,6 ve altın yüzde 64,2 yükseldi.

ABD'de enflasyondaki gerileme, doların değer kaybetmesi ve devam eden arz açığı beklentileri gümüşü yeniden desteklerken, piyasalar yeni fiyat hareketi için kritik seviyeleri izlemeye geçti.

ALTINI DA DOLARI DA SOLLAYINCA ALMAYANI PİŞMAN ETTİ

Gümüş, 2025 yılında hem TL hem de dolar bazında dikkat çeken bir performans sergiledi. Yılın başında yaklaşık 30-33 dolar seviyesinde bulunan ons gümüş, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yıl içinde 95 doların üzerine kadar yükseldi. Daha sonra ise 50-60 dolar bandında dengelendi.

TL bazında ise 1 Ocak 2025'te 33,724 liradan işlem gören gümüşün satış fiyatı, 31 Aralık 2025'te 106,391 liraya ulaştı. Yıl sonundaki alış fiyatı baz alındığında yatırımcısına yaklaşık yüzde 200'ün üzerinde getiri sağladı.

Ons bazında ise yaklaşık yüzde 146 değer kazanan gümüş, aynı dönemde yaklaşık yüzde 64,2 getiri sağlayan altını geride bıraktı.

YENİ HAREKET İÇİN SİNYALİ VERDİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, gümüş fiyatları, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların değer kaybetmesiyle destek bulmayı sürdürüyor.

ABD'de haziran ayı enflasyonunun yıllık yüzde 3,5'e gerilemesi sonrasında Fed'in daha sert para politikası uygulayacağına yönelik beklentiler zayıfladı. Bu durum, faiz getirisi olmayan değerli metallere yönelik talebi artırırken doların değer kaybetmesi de gümüşü yabancı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

Buna karşın petrol fiyatlarının yeniden 80 doların üzerine çıkması ve Fed'in izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlik, fiyatların dar bantta hareket etmesine neden oluyor. Salı gününü yüzde 2 yükselişle tamamlayan gümüşün düzeltme hareketi sonrası 58,37 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

Teknik görünümde gümüşün güçlü bir yükseliş öncesinde konsolidasyon sürecinde olduğu değerlendiriliyor.

Fiyatın 59,37 dolardaki 50 günlük ve 64,20 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kalması yükselişin henüz teyit edilmediğine işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 45 seviyesinde bulunması ise piyasada alıcı ve satıcıların dengede olduğunu gösteriyor.

Analizlere göre aşağı yönlü hareketlerde 56,90 dolar ilk destek seviyesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin kırılması halinde 55,72 ve 54,48 dolar gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 59,11 dolar ilk önemli direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda fiyatların 60,40, 61,86 ve 63,31 dolar seviyelerine doğru ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.

ARZ AÇIĞININ ALTI YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR

Gümüş piyasasında fiyatları destekleyen en önemli unsurlardan biri de arz-talep dengesi olarak öne çıkıyor.

Silver Institute'un tahminlerine göre küresel gümüş piyasasında arz açığı üst üste altı yıl devam edecek. Talebin mevcut arzı 46,3 milyon ons aşması beklenirken, geri dönüşüm kaynaklı üretim artsa da toplam arzın talebi karşılamaya yetmeyeceği öngörülüyor.

Fiziki gümüş yatırımlarının bu yıl yüzde 20 artması beklenirken, mücevher ve sanayi talebindeki yavaşlamanın bu artışla kısmen dengelenebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan güneş enerjisi sektöründe daha az gümüş kullanılan yeni teknolojilere geçilmesi ise talep açısından risk unsuru olarak gösteriliyor.