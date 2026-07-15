Petrolde savaş ateşi yandı, altın tepetaklak oldu

Önceki işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer artışı yaşayan altın fiyatları, yeni güne kayıplarla başladı. Ham petrol fiyatlarında gözlemlenen tırmanışın küresel enflasyon baskılarını yeniden körüklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizlerini beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği yönündeki tahminlerin kuvvetlenmesi, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altına yönelik talebi kırdı.

Yaşanan bu gelişmeler neticesinde spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 oranında değer kaybederek 4.034,43 dolara kadar geriledi.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Uluslararası piyasalardaki bu aşağı yönlü hareket, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın, güne yüzde 0,5'e yaklaşan bir düşüş eğilimiyle başlayarak 6.097 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Dün, ABD'de haziran ayına ait tüketici enflasyonunun özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün katkısıyla piyasa beklentilerinin altında kalması, altında güçlü bir ivmelenmeye yol açmıştı. İki haftalık periyodun en dip noktasından yönünü yukarı çeviren sarı metal, gün içerisinde 4.100,49 dolara kadar tırmanmış ve günü yüzde 2'yi aşan bir primle kapatmıştı.

PETROL YENİDEN 80 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatları ise peş peşe üçüncü işlem gününde de yukarı yönlü seyrini korudu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyması ve Tahran idaresinin müzakere masasına oturmaması durumunda köprüler ile enerji santrallerinin hedef alınacağını duyurması, küresel piyasalardaki arz güvenliği endişelerini zirveye taşıdı.

Jeopolitik tansiyonun artmasıyla ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanırken; enerji maliyetlerindeki bu artışın enflasyonist baskıları yeniden tetikleyebileceği ve faiz oranlarının çok daha uzun bir süre yüksek bantta kalabileceği yönündeki piyasa beklentileri desteklendi.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI BASKILIYOR

CNBC-e'de yer alan habere göre; OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasa aktörlerinin haziran ayı enflasyon verisini artık büyük ölçüde geride bıraktığını ve tüm dikkatin yeniden ham petrol fiyatlarındaki sıçramaya odaklandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını devam ettirmesinin petrol fiyatlarını yukarı ittiğine dikkat çeken Wong, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Piyasa artık gecikmeli bir gösterge olarak görülen TÜFE verisinin ötesine bakıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş altın üzerinde baskı oluşturuyor."

Analistlerin genel görüşüne göre, ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket enflasyon beklentilerini yeniden diriltirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyerek yüksek seviyeleri koruyacağı beklentisini de sağlamlaştırıyor. Her ne kadar altın enflasyona karşı geleneksel bir koruma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında yatırımcısına getiri (faiz/temettü) sağlamayan bir varlık olması sebebiyle portföylerdeki cazibesini yitirebiliyor.

GÖZLER ABD ÜFE VERİSİNDE: YENİ SİNYALLER BEKLENİYOR

Haziran ayında beklentilerin altında açıklanan enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılansa da, enflasyonda kalıcı ve ikna edici bir düşüşten bahsedilebilmesi için benzer nitelikteki verilerin ilerleyen dönemlerde de istikrarla devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel piyasalar, şimdi tüm dikkatini gün içerisinde açıklanması beklenen ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevirmiş durumda. Duyurulacak yeni verinin, enflasyonun gelecekteki rotasına dair güncel ipuçları sunması ve Fed'in önümüzdeki süreçte uygulayacağı para politikası adımlarına yönelik piyasa beklentilerine yön vermesi öngörülüyor.

Diğer taraftan, CME FedWatch verileri incelendiğinde; yatırımcıların Fed'in eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda bir faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 76 seviyesinden yüzde 58 seviyesine indirdiği görülüyor. Buna rağmen, aralık ayındaki toplantıya ilişkin faiz artışı beklentisi yaklaşık yüzde 80 seviyelerinde güçlü bir şekilde fiyatlanmaya devam ediyor.