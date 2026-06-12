Altın ne olur diye merak edenlere cevap, İsviçreli bankacılık devinden geldi

İsviçre merkez odağında faaliyet gösteren küresel yatırım bankası UBS, ABD ekonomisinden gelen kuvvetli veriler ve Fed'in faiz indirim sürecini 2027 senesine erteleme eğilimi göstermesi nedeniyle altın fiyatlarına yönelik öngörülerini ons başına 300 ile 900 dolar aralığında aşağı yönlü revize etti.

Yatırım kuruluşunun piyasa stratejistleri Dominic Schnider, Giovanni Staunovo ve Wayne Gordon tarafından kaleme alınan araştırma raporunda; dirençli duruşunu koruyan iş gücü piyasası istatistiklerinin ve tırmanışa geçen reel getirilerin altın piyasası üzerinde yeni bir sıkışma yarattığı aktarıldı.

Finans analizcileri, bu makroekonomik gidişat sebebiyle finansal piyasaların içinde bulunulan sene dahilinde olası bir faiz artırımı ihtimaline odaklandığını beyan etti.

KISA VADEDE 3850 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜNEBİLİR

Banka idaresi, mevcut momentum göstergelerinin kısa vadeli periyotta fiyatları ons başına 3850 ile 4000 dolar bandına doğru geri çekebileceğini tahmin ediyor. Altın fiyatlarının ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerginliğe oldukça sınırlı bir reaksiyon vermesi, finans piyasalarında kar satışlarını tetikledi. Meydana gelen bu satış dalgası, spot altını reel getiriler ve ABD doları gibi geleneksel makroekonomik parametrelere karşı çok daha duyarlı bir pozisyona getirdi.

Borsa yatırım fonları (ETF) bünyesindeki altın varlıklarında hafif çaplı çıkışlar saptansa da UBS profesyonelleri, mevcut pozisyonlanmanın uç noktalardan uzak olduğunu ve kurumsal nitelikteki yatırımcı katılımları için halen hareket alanı bulunduğunu savunuyor.

KÜRESEL MAKROEKONOMİK DİNAMİKLER UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜ DESTEKLİYOR

UBS, kısa vadeli fiyat aşağı yönlü güncellemelerine rağmen önümüzdeki 12 aylık vade için altına yönelik yapıcı yaklaşımını muhafaza ediyor. Finans kurumunun temel senaryosu, Fed'in trend altı ABD büyüme oranlarına paralel biçimde 2027 senesinde 50 baz puana kadar faiz indirimine gideceği varsayımı üzerine şekilleniyor.

Bankacılık kuruluşu ek olarak, yüksek seyreden mali açıklar ve dış açıklar sebebiyle ABD para biriminde yeni bir zayıflama alanı oluşabileceğini öngörüyor. Merkez bankalarının fiziki alım talepleri, altın piyasasının ana dayanak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

MERKEZ BANKALARI FİZİKİ ALTIN ALIMLARINA DEVAM EDİYOR

Yatırım bankası, küresel merkez bankalarının yıllık fiziki altın alımlarının 750 ile 1000 metrik ton aralığında kalacağını tahmin ediyor. Mayıs dönemine ilişkin öncü istatistikler, Çin Halk Bankası'nın rezerv kaynaklarına 10 metrik ton altın dahil ettiğini ortaya koyuyor.

Aynı zaman zarfında Özbekistan Merkez Bankası ise yaklaşık 9 metrik ton düzeyinde fiziki alım gerçekleştirdi. UBS analistleri, ons fiyatında 3850 ile 4000 dolar seviyesine doğru yaşanabilecek olası geri çekilmelerin, mevcut pozisyonları elden çıkarmak yerine yeni portföy eklemek adına birer alım fırsatı doğurabileceğini sözlerine ekledi.