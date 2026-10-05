Alışılmadık hareketlenme! Euro yön değiştirdi

Dolar, haftaya güçlü bir başlangıç yaparken dolar endeksi (DXY) gün içindeki yükselişini yüzde 0,50'ye taşıyarak 102,45 seviyesinde işlem gördü.

Euro ise 1,11612 dolara gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro/dolar şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,6 kayıpla 1,11837 seviyesinde seyrediyor.

Güne 55 liranın altına kadar düşen Euro /TL ise 55,119'dan işlem görüyor.

EURO NEDEN DÜŞÜYOR?

Euroda bu alışılmadık hareketlenme yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Yatırımcılar, zayıf Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihdam verilerinin ardından Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artıracağı yönündeki beklentilerin azalmasını değerlendirirken, Fransa'ya ilişkin mali kaygılar euro üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalar, geçen hafta küresel borçlanma maliyetlerini onlarca yılın en yüksek seviyelerine taşıyan tahvil satış dalgasının etkilerini de izlemeyi sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon risklerini artıracağı endişesiyle Fransa tahvilleri de yoğun satış baskısı altında kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,262 seviyesinde bulunurken, geçen hafta gördüğü 24 yılın zirvesinin altında kaldı. Ebury Piyasa Stratejisi Başkanı Matthew Ryan, Hazine tahvili getirilerindeki yükselişin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) varlıklarının cazibesini artırdığını, küresel tahvil satışlarının da güvenli liman talebini dolara yönelttiğini belirtti.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Oceanic and Continental Bank Corporation (OCBC) stratejistleri, faiz oynaklığının yüksek kalması halinde carry trade işlemleri, döngüsel para birimleri ve euro üzerindeki baskının sürebileceğini, İsviçre frangı ve dolar gibi geleneksel güvenli limanların ise destek bulabileceğini kaydetti.

Bank of Singapore Baş Makro Stratejisti Mansoor Mohi-uddin, verilerin iş gücü piyasasının aşırı ısınmadığını belirterek, enflasyonun pandemiden bu yana Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasına rağmen faizlerin bu ay değiştirilmemesini beklediğini ifade etti.

Piyasalar, Amerika Merkez Bankası'nın ekim ayında faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 78 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 36 seviyesindeydi. Yatırımcılar aralık ayında bir faiz artışı, 2027'nin ilk yarısında ise iki artış daha bekliyor.

JEFFERIES: PİYASA FAZLA AGRESİF FİYATLIYOR

Analistler, mevcut piyasa fiyatlamasının agresif olduğunu ve Fed'in öngörüldüğü kadar fazla faiz artırımına gitmeyebileceğini düşünüyor.

Jefferies Stratejisti Mohit Kumar, kurumun temel senaryosunun Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) birer faiz artışı yönünde olduğunu söyledi.

Kumar, mart ayına gelindiğinde petrol fiyatlarının ya düşmüş olacağını ya da yüksek kalması halinde daha yavaş büyümenin gündeme geleceğini belirterek, her iki senaryoda da merkez bankalarının şu anda piyasalarda fiyatlanan ölçüde faiz artırımı yapmasını beklemediklerini ifade etti.