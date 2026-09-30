ABD borsaları faiz baskısıyla düştü

New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalarak 51.349,92 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.670,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 26.797,54 puana indi. Jeopolitik tarafta, ABD-İran geriliminin çözümüne yönelik arabulucuların görüşmelerini sürdürdüğüne ilişkin haberler ve Orta Doğu'dan petrol akışının iyileştiğine dair işaretlerle petrol fiyatları geriledi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 2,6 azalarak 102,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,8 azalışla 89,11 dolardan alıcı buldu.

TRUMP: "İRAN ÇOK KÖTÜ DURUMDA, ÇATIŞMALAR YAKINDA SONA ERECEK"

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, çatışmaların çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının eski seviyelerine gerileyeceğini savundu.

TAHVİL FAİZLERİ 19 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları bugün gerilese de yüksek seyreden enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, tahvil faizlerini uzun yılların zirvelerine taşımaya devam etti. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 5,29'un üzerine çıkarak 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

MAKROEKONOMİK VERİLER: KONUT FİYATLARI ARTTI, AÇIK İŞ SAYISI DÜŞTÜ, TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,9 arttı. ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 79 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 81,9 ile 2014'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşmaya yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını söyledi. Enflasyon ve istihdama yönelik riskleri daha dengeli bir şekilde yönetebilmek için politikanın yeniden ayarlanması gerektiğini belirten Barr, "Enflasyonun hedefe makul bir süre içinde gerilemesini sağlamak amacıyla ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulması muhtemel." dedi.

WILLIAMS: YIL SONUNDA FAİZ AYARLAMASI UYGUN OLABİLİR

New York Fed Başkanı John Williams da bu ayki politika adımı sonrasında herhangi bir aciliyetin söz konusu olmadığını ifade etti. Williams, "Ekonomi genel hatlarıyla benim öngörüm doğrultusunda bir seyir izlerse, enflasyonun hedefe daha erken bir zamanda dönmesini desteklemek amacıyla bu yılın sonlarına doğru faiz aralığında yukarı yönlü bir ayarlama daha yapılması uygun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

GOOLSBEE: ENFLASYONUN HEDEF ÜZERİ SEYRİ "ATEŞLE OYNAMAK"

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun beş buçuk yıldır yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesini "ateşle oynamak" olarak nitelendirdi. Goolsbee, "Enflasyonun yeniden düştüğüne ve geçici olması beklenen unsurların gerçekten de ortadan kalktığına dair kanıtlar elde etmeliyiz, aksi takdirde bunlar geçici sayılmaz." şeklinde konuştu.

AA