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Halk TV Ekonomi Fed mesajı verdi, piyasa alev aldı: Dolar güne rekorla uyandı

Fed mesajı verdi, piyasa alev aldı: Dolar güne rekorla uyandı

Fed'in faiz kararlılığıyla küresel çapta güçlenen dolar kur piyasasını sarstı. Merkez Bankası'nın yoğun müdahalelerine rağmen dolar 48,85 TL ile tarihi rekorunu tazelerken, değer kaybeden euro 55,76 TL'ye, sterlin ise 64,82 TL'ye geriledi.

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Fed mesajı verdi, piyasa alev aldı: Dolar güne rekorla uyandı

Perşembe sabahı döviz piyasalarında, Fed'in yüksek faiz ortamını uzun bir süre koruyacağına dair kararlı duruşu küresel dolar talebini zirveye taşıdı. Geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından faiz oranlarının tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ve Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda güç kazanmasına yol açtı. Dolar Endeksi, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 101 puan eşiğini aşarak 101,123 puana kadar tırmandı.

Küresel ölçekte doların bu sert yükselişine karşın Merkez Bankası, kur üzerindeki müdahalelerini sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki savaşın Şubat ayının son günlerinde ilk patlak verdiği andan bu yana kurdaki sert sıçramaların önüne geçmek amacıyla rezervlerini devreye sokan Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen, tırmanan maliyetler ve küresel baskı dolar kurunu yeni zirvelere taşıdı. Çatışmalar başlamadan önce 43,83 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, bugün 48,85 TL seviyesinden el değiştirerek tarihi rekorunu tazeledi.

Doların küresel çapta güçlenmesi ve endeksin 101 puanın üzerine yerleşmesi ise çapraz kurlar tarafında euro ve sterlin üzerinde sert bir satış dalgası yarattı. Yurt içi serbest piyasada gerileyen Euro 55,76 TL seviyesine kadar çekilirken, İngiliz Sterlini de psikolojik 65 TL sınırının altına sarkarak 64,82 TL düzeyine indi.

24 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,85₺ 48,86₺ %0.06 07:35
Euro (EUR) 55,72₺ 55,74₺ %0.30 07:35
Sterlin (GBP) 64,81₺ 64,86₺ %0.20 07:35
Kanada Doları 34,55₺ 34,72₺ %-0.04 07:35
İsviçre Frangı 59,38₺ 59,42₺ %0.37 07:35
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %0.26 07:33
Avustralya Doları 34,26₺ 34,43₺ %-0.07 07:35
Danimarka Kronu 7,42₺ 7,45₺ %-0.03 07:34
Norveç Kronu 5,13₺ 5,16₺ %0.16 07:35
İsveç Kronu 4,91₺ 4,94₺ %0.10 07:34
Çin Yuanı 7,27₺ 7,28₺ %0.00 07:35
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.03 07:35
BAE Dirhemi 13,30₺ 13,30₺ %0.06 07:35
Suudi Arabistan Riyali 12,96₺ 13,02₺ %-0.13 04:00

24 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,85₺
Satış 48,86₺

24 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,72₺
Satış 55,74₺

24 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,81₺
Satış 64,86₺

24 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.717,34₺
Satış 6.723,63₺
Yüksek faiz korkusu güvenli limanı bastırdı: Altın fiyatları geri çekildiYüksek faiz korkusu güvenli limanı bastırdı: Altın fiyatları geri çekildi

24 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,87₺
Satış 100,89₺
Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş sert düştüAltının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş sert düştü

24 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 90.90
LPG 34.99

24 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.252
Değişim %0,40

24 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.902$
Değişim %-0,47
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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