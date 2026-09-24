Fed mesajı verdi, piyasa alev aldı: Dolar güne rekorla uyandı

Perşembe sabahı döviz piyasalarında, Fed'in yüksek faiz ortamını uzun bir süre koruyacağına dair kararlı duruşu küresel dolar talebini zirveye taşıdı. Geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından faiz oranlarının tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ve Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda güç kazanmasına yol açtı. Dolar Endeksi, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 101 puan eşiğini aşarak 101,123 puana kadar tırmandı.

Küresel ölçekte doların bu sert yükselişine karşın Merkez Bankası, kur üzerindeki müdahalelerini sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki savaşın Şubat ayının son günlerinde ilk patlak verdiği andan bu yana kurdaki sert sıçramaların önüne geçmek amacıyla rezervlerini devreye sokan Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen, tırmanan maliyetler ve küresel baskı dolar kurunu yeni zirvelere taşıdı. Çatışmalar başlamadan önce 43,83 TL seviyesinde bulunan dolar kuru, bugün 48,85 TL seviyesinden el değiştirerek tarihi rekorunu tazeledi.

Doların küresel çapta güçlenmesi ve endeksin 101 puanın üzerine yerleşmesi ise çapraz kurlar tarafında euro ve sterlin üzerinde sert bir satış dalgası yarattı. Yurt içi serbest piyasada gerileyen Euro 55,76 TL seviyesine kadar çekilirken, İngiliz Sterlini de psikolojik 65 TL sınırının altına sarkarak 64,82 TL düzeyine indi.

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