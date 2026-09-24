Yüksek faiz korkusu güvenli limanı bastırdı: Altın fiyatları geri çekildi

Bu sabah altın fiyatları, Fed'in para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdüreceğine yönelik beklentilerin yarattığı baskıyla yön arayışını sürdürerek sakin ve zayıf bir seyir izledi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında görülen son geri çekilme maliyet kaynaklı enflasyon baskısını bir miktar hafifletip kıymetli metallere sınırlı bir destek sunsa da, genel resimde Fed baskısı ağır bastı. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 285 dolar civarına kadar çekilirken, yurt içi piyasada gram altın da gerileyerek 6 bin 730 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasa aktörleri, Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından faiz oranlarını tahmin edilenden çok daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı yönündeki duruşuna odaklanmış durumda. Yatırımcıların radarında, ABD dolarındaki dalgalanmalar ve hazine tahvil getirilerindeki hareketlerin yanı sıra Orta Doğu'da enerji ve petrol arz güvenliğine ilişkin yaşanan sıcak gelişmeler bulunuyor. Bölgesel riskler güvenli liman zeminini korusa da, yüksek faiz ortamının borçlanma maliyetlerini artırması altın cephesinde alımları sınırlayarak yatay ve baskılı seyrin sürmesine yol açıyor.

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