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Halk TV Ekonomi Yüksek faiz korkusu güvenli limanı bastırdı: Altın fiyatları geri çekildi

Yüksek faiz korkusu güvenli limanı bastırdı: Altın fiyatları geri çekildi

Fed'in sıkılaşma adımlarını sürdüreceği beklentisi altın piyasasını baskıladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 285 dolara gerilerken, iç piyasada gram altın 6 bin 730 liraya kadar düştü.

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Yüksek faiz korkusu güvenli limanı bastırdı: Altın fiyatları geri çekildi
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Bu sabah altın fiyatları, Fed'in para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdüreceğine yönelik beklentilerin yarattığı baskıyla yön arayışını sürdürerek sakin ve zayıf bir seyir izledi. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında görülen son geri çekilme maliyet kaynaklı enflasyon baskısını bir miktar hafifletip kıymetli metallere sınırlı bir destek sunsa da, genel resimde Fed baskısı ağır bastı. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 285 dolar civarına kadar çekilirken, yurt içi piyasada gram altın da gerileyerek 6 bin 730 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasa aktörleri, Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından faiz oranlarını tahmin edilenden çok daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı yönündeki duruşuna odaklanmış durumda. Yatırımcıların radarında, ABD dolarındaki dalgalanmalar ve hazine tahvil getirilerindeki hareketlerin yanı sıra Orta Doğu'da enerji ve petrol arz güvenliğine ilişkin yaşanan sıcak gelişmeler bulunuyor. Bölgesel riskler güvenli liman zeminini korusa da, yüksek faiz ortamının borçlanma maliyetlerini artırması altın cephesinde alımları sınırlayarak yatay ve baskılı seyrin sürmesine yol açıyor.

24 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.736,01₺ 6.736,79₺ %0.08 07:35
Ons Altın $ 4.288,42$ 4.288,98$ %0.03 07:35
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 136.850,00$ 136.950,00$ %0.00 17:01

24 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.717,34₺
Satış 6.723,63₺

24 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.288,42$
Satış 4.288,98$

24 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 136.850,00$
Satış 136.950,00$

24 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,87₺
Satış 100,89₺
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24 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,85₺ 48,86₺ %0.06 07:35
Euro (EUR) 55,72₺ 55,74₺ %0.30 07:35
Sterlin (GBP) 64,81₺ 64,86₺ %0.20 07:35
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24 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 90.90
LPG 34.99

24 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.252
Değişim %0,40

24 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.902$
Değişim %-0,47
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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