Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş sert düştü

Gümüş fiyatlarında da yeni günde, altın cephesindeki satıcılı seyre paralel olarak sert kayıplar kaydedildi. Dün başlayan satış dalgasıyla birlikte ons gümüş uluslararası piyasalarda 64 dolar seviyesine kadar çekilirken, yurt içi piyasada gram gümüş 100 TL sınırına indi.

Emtia piyasalarındaki bu düşüş dalgasında, Fed'in yüksek faiz ortamını uzun bir süre koruyacağına dair kararlı duruşu belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımı sonrasında borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı beklentisi, ABD tahvil getirileri ve doların küresel gücüyle birleşerek faiz getirisi sunmayan değerli metallerdeki kâr satışlarını tetikliyor. Petrol fiyatlarındaki son gevşeme piyasalara sınırlı bir soluklanma alanı tanısa da, merkez bankalarının sıkılaşma patikasına ilişkin tedirginlik emtia tarafındaki toparlanma çabalarını baskılıyor.

Orta Doğu hattında enerji koridorlarına ve petrol arz güvenliğine ilişkin sıcak riskler gündemdeki yerini korurken, finansal koşulların sıkı kalacağı yönündeki fiyatlamalar güvenli liman talebinin önüne geçerek gümüşteki geri çekilmeyi hızlandırıyor.

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