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Halk TV Ekonomi Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş sert düştü

Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş sert düştü

Fed'in kararlı faiz duruşu ve güçlü doların baskısıyla değerli metallerde sert satış dalgası başladı. Uluslararası piyasalarda ons gümüş 64 dolara çekilirken, yurt içinde gram gümüş 100 TL sınırına kadar indi.

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Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş sert düştü
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Gümüş fiyatlarında da yeni günde, altın cephesindeki satıcılı seyre paralel olarak sert kayıplar kaydedildi. Dün başlayan satış dalgasıyla birlikte ons gümüş uluslararası piyasalarda 64 dolar seviyesine kadar çekilirken, yurt içi piyasada gram gümüş 100 TL sınırına indi.

Emtia piyasalarındaki bu düşüş dalgasında, Fed'in yüksek faiz ortamını uzun bir süre koruyacağına dair kararlı duruşu belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımı sonrasında borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı beklentisi, ABD tahvil getirileri ve doların küresel gücüyle birleşerek faiz getirisi sunmayan değerli metallerdeki kâr satışlarını tetikliyor. Petrol fiyatlarındaki son gevşeme piyasalara sınırlı bir soluklanma alanı tanısa da, merkez bankalarının sıkılaşma patikasına ilişkin tedirginlik emtia tarafındaki toparlanma çabalarını baskılıyor.

Orta Doğu hattında enerji koridorlarına ve petrol arz güvenliğine ilişkin sıcak riskler gündemdeki yerini korurken, finansal koşulların sıkı kalacağı yönündeki fiyatlamalar güvenli liman talebinin önüne geçerek gümüşteki geri çekilmeyi hızlandırıyor.

24 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 100,87₺ 100,89₺ %-0.37 07:35
Ons Gümüş $ 64,22$ 64,24$ %-0.41 07:35

24 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,87₺
Satış 100,89₺

24 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 64,22$
Satış 64,24$

24 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.717,34₺
Satış 6.723,63₺
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24 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,85₺ 48,86₺ %0.06 07:35
Euro (EUR) 55,72₺ 55,74₺ %0.30 07:35
Sterlin (GBP) 64,81₺ 64,86₺ %0.20 07:35
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24 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 90.90
LPG 34.99

24 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.252
Değişim %0,40

24 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.902$
Değişim %-0,47
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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