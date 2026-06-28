Akaryakıta vergi düzenlemesi geliyor! Fiyatların artmasına sayılı gün kaldı

Akaryakıt fiyat tabelalarında bugün için herhangi bir değişim öngörülmüyor. Fakat temmuz ayı itibarıyla uygulanacak olan otomatik ÖTV güncellemesi; benzin, motorin ve likit petrol gazı (LPG) fiyatlarında yeni yükseliş dalgasına zemin hazırlayacak.

Akaryakıt ürünlerinden tahsil edilen maktu ÖTV miktarları, mevzuat gereği her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre otomatikman yeniden hesaplanıyor.

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun paylaştığı hesaplamalara göre, Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak ÖTV kaynaklı maliyet artışının benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG'de ise 1,22 TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DE TABELA DEĞİŞECEK

Mevcut pompa fiyatları baz alındığında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 62,29 TL'den satılıyor. Öngörülen 2,66 TL'lik ÖTV artışının fiyatlara yansıtılması durumunda benzinin litre fiyatı yaklaşık 64,95 TL'ye ulaşacak. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 62,11 TL olan benzin fiyatının artış sonrasında yaklaşık 64,77 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da 63,23 TL olan benzinin litresi yaklaşık 65,89 TL'ye, İzmir'de 63,50 TL olan litre fiyatı ise yaklaşık 66,16 TL'ye tırmanacak.

MOTORİNDE YENİ RAKAMLAR YOLDA

Temmuz ayındaki vergi güncellemesiyle motorin fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir gerçekleşecek. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 64,57 TL seviyesinden yaklaşık 67,41 TL'ye yükselecek. İstanbul Anadolu Yakası'nda 64,39 TL olan fiyatın 67,23 TL'ye, Ankara'da 65,64 TL'den 68,48 TL'ye, İzmir'de ise 65,92 TL'den 68,76 TL'ye çıkması öngörülüyor.

LPG'DE DE ARTIŞ KAÇINILMAZ

LPG segmentinde gerçekleşmesi beklenen ÖTV artışı litre başına 1,22 TL olarak hesaplanıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda 31,99 TL olan LPG'nin litresi vergi güncellemesiyle birlikte yaklaşık 33,21 TL'ye çıkacak. İstanbul Anadolu Yakası'nda 31,39 TL olan fiyatın yaklaşık 32,61 TL'ye ulaşması bekleniyor. Ankara'da LPG'nin litresi 31,97 TL'den 33,19 TL'ye, İzmir'de ise 31,79 TL'den 33,01 TL'ye yaklaşacak.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

Motorin litre fiyatı: 64.57 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.11 TL

Motorin litre fiyatı: 64.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Motorin litre fiyatı: 65.64 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.50 TL

Motorin litre fiyatı: 65.92 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL