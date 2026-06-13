ABD tarihine geçen dolandırıcılık davasında karar: Kripto borsası iflas etmişti

New York'taki İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi, Sam Bankman-Fried'ın mahkumiyetine itiraz ettiği davada kararını açıkladı. Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Bankman-Fried hakkında alt mahkemenin verdiği 25 yıllık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

YARGIÇ PARKER: "FTX'İ KİŞİSEL KUMBARASI GİBİ KULLANDI"

Yargıç Barrington Parker, heyet adına kaleme aldığı gerekçeli kararda, Bankman-Fried'ın müşterilere, yatırımcılara ve düzenleyici kurumlara FTX fonlarının güvende olduğuna dair kamuoyu önünde güvence verdiğini belirtti. Parker, Bankman-Fried'ın bu süreçte FTX'i "kişisel kumbarası" gibi kullandığını, müşteri fonlarını gayrimenkul, siyasi bağışlar ve çeşitli yatırımlar için harcadığını kaydetti.

"AMERİKAN TARİHİNİN EN BÜYÜK MALİ DOLANDIRICILIKLARINDAN BİRİ"

Dolandırıcılık ve komplo suçlarından yargılanan Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal savcılar, Bankman-Fried'ın "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" öne sürmüştü. Bankman-Fried'ın avukatları, alt mahkemenin bazı kanıtları sunmalarını haksız yere engellediğini savunarak söz konusu cezaya itiraz etmişti.

AF BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Öte yandan, Bankman-Fried bu yıl ABD Adalet Bakanlığına "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yapmış, Başkan Donald Trump'tan af talebinde bulunmuştu.

(AA)