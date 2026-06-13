19 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan bir kişinin ihbarıyla çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, aynı yöntemlerle ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırılan üç kişinin daha olduğu tespit edildi.

YAKLAŞIK 120 MİLYON TL DOLANDIRICILIK

Yapılan incelemelerde, şebekenin ülke genelinde çok sayıda kişiyi aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcıların, elde ettikleri paraları ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları, lüks yaşantı sürdükleri de saptandı.

52 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılık şebekesinin deşifre edilmesinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler daha sonra Nevşehir'e getirildi.

17 TUTUKLAMA, 24 SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 12 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, toplam 24 şüpheli serbest bırakıldı. Dört firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(DHA)