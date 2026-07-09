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Halk TV Ekonomi Borsada çarşamba şoku, perşembe umudu: Hafta ortasında büyük kayıp yaşandı

Borsada çarşamba şoku, perşembe umudu: Hafta ortasında büyük kayıp yaşandı

Hafta ortasını satıcıların ağırlık kazanmasıyla sert bir düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, perşembe gününe toparlanma çabasıyla uyandı. Çarşamba günü yüzde 2,12 değer kaybeden BIST 100, yeni güne yüzde 0,44 yükselişle başladı.

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Borsada çarşamba şoku, perşembe umudu: Hafta ortasında büyük kayıp yaşandı

Borsa İstanbul, hafta ortasını sert bir düşüşle tamamladı. Çarşamba günü satıcıların ağırlık kazanmasıyla BIST 100 endeksi günü yüzde 2,12 değer kaybıyla kapattı. Açılışa göre 307,41 puan gerileyerek 14.189,96 puana inen borsada haftalık kayıp oranı da yüzde 1,83 olarak kayıtlara geçti.

Sert geçen Çarşamba gününün ardından Borsa İstanbul perşembe gününe toparlanma çabasıyla uyandı. Güne yüzde 0,44 oranında bir yükselişle adım atan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 63,09 puan artarak 14.253,05 puana çıktı.

9 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.224
Günlük değişim %0.24
Gün içi düşük 14.163
Gün içi yüksek 14.275
Önceki kapanış 14.190
Saat 11:38

9 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
GOLDA 11,13 %9,98
KONTR 4,93 %9,80
POLHO 22,98 %8,81
SANEL 78,50 %6,80
BIGTK 331,00 %4,09

9 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SVGYO 15,39 %-10,00
TCKRC 108,20 %-9,98
SKBNK 17,51 %-9,88
KGYO 8,03 %-9,88
EKIM 28,52 %-5,75

9 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
DSTKF 3.822,50 1.171.137.550,00
EKIM 28,52 214.953.985,12
AKBNK 71,20 190.881.646,40
BETAE 69,00 178.666.599,00
ISCTR 14,29 154.605.367,70

9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.142,56₺
Satış 6.148,58₺
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9 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,41₺
Satış 89,41₺
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9 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,87₺ 46,88₺ %0.05 11:38
Euro (EUR) 53,73₺ 53,74₺ %0.40 11:38
Sterlin (GBP) 63,02₺ 63,03₺ %0.32 11:38
Döviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildiDöviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildi

9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19
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9 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.036$
Değişim %1,52
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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