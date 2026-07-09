Borsada çarşamba şoku, perşembe umudu: Hafta ortasında büyük kayıp yaşandı
Hafta ortasını satıcıların ağırlık kazanmasıyla sert bir düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, perşembe gününe toparlanma çabasıyla uyandı. Çarşamba günü yüzde 2,12 değer kaybeden BIST 100, yeni güne yüzde 0,44 yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul, hafta ortasını sert bir düşüşle tamamladı. Çarşamba günü satıcıların ağırlık kazanmasıyla BIST 100 endeksi günü yüzde 2,12 değer kaybıyla kapattı. Açılışa göre 307,41 puan gerileyerek 14.189,96 puana inen borsada haftalık kayıp oranı da yüzde 1,83 olarak kayıtlara geçti.
Sert geçen Çarşamba gününün ardından Borsa İstanbul perşembe gününe toparlanma çabasıyla uyandı. Güne yüzde 0,44 oranında bir yükselişle adım atan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 63,09 puan artarak 14.253,05 puana çıktı.
9 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.224
|Günlük değişim
|%0.24
|Gün içi düşük
|14.163
|Gün içi yüksek
|14.275
|Önceki kapanış
|14.190
|Saat
|11:38
9 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|GOLDA
|11,13
|%9,98
|KONTR
|4,93
|%9,80
|POLHO
|22,98
|%8,81
|SANEL
|78,50
|%6,80
|BIGTK
|331,00
|%4,09
9 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|SVGYO
|15,39
|%-10,00
|TCKRC
|108,20
|%-9,98
|SKBNK
|17,51
|%-9,88
|KGYO
|8,03
|%-9,88
|EKIM
|28,52
|%-5,75
9 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|DSTKF
|3.822,50
|1.171.137.550,00
|EKIM
|28,52
|214.953.985,12
|AKBNK
|71,20
|190.881.646,40
|BETAE
|69,00
|178.666.599,00
|ISCTR
|14,29
|154.605.367,70
9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,87₺
|46,88₺
|%0.05
|11:38
|Euro (EUR)
|53,73₺
|53,74₺
|%0.40
|11:38
|Sterlin (GBP)
|63,02₺
|63,03₺
|%0.32
|11:38
9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.87
|Motorin
|66.78
|LPG
|31.19
9 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi