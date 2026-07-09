Kripto para piyasasında büyük sıkışma: Bitcoin yatırımcısını ecel terleri döküyor

Orta Doğu'da büyüyen askeri çatışmalar ve enerji piyasasındaki hareketlilik, kripto para piyasasını baskılamaya devam ediyor. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durma eğilimi ve Fed yetkililerinin faizlerin yüksek kalabileceğine dair uyarıları nedeniyle Bitcoin dar bir fiyat aralığında sıkışıp kaldı. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri de bu jeopolitik şokların etkisiyle yaklaşık %1 düşerek 2,22 trilyon dolara geriledi.

Piyasadaki bu durgunluğa rağmen, dev finans şirketlerinin sektöre yönelik büyük yatırımları ve düzenleyici kurumlardan gelen olumlu haberler dikkat çekiyor. Güney Koreli Mirae Asset Group, bir kripto para borsasını satın alan ilk geleneksel finans grubu olurken; ABD'de Sony'ye stabil kripto para ihracı odaklı bir banka kurması için şartlı onay verildi. Yatırım şirketi Paradigm ise yapay zeka ve kripto altyapı projeleri için 1,2 milyar dolarlık dev bir fon toplayarak kurumsal ilginin gücünü bir kez daha gösterdi.

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