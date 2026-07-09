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Halk TV Ekonomi Hürmüz Boğazı'nda barış umutları çöktü: Gümüş savaş çemberinde eridi gitti

Hürmüz Boğazı'nda barış umutları çöktü: Gümüş savaş çemberinde eridi gitti

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD-İran çatışmalarının petrol fiyatlarını fırlatması küresel piyasalarda gümüşü de vurdu. Satış baskısıyla ons gümüş 57 dolara gerilerken, yurt içinde dün 90 lira sınırında olan gram gümüş 87 liraya kadar çekildi.

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Hürmüz Boğazı'nda barış umutları çöktü: Gümüş savaş çemberinde eridi gitti
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ABD-İran hattında tırmanan askeri çatışmaların petrol fiyatlarını fırlatması, küresel piyasalarda enflasyon korkularını ve yüksek faiz beklentilerini yeniden hortlattı. Bu gelişmelerin tetiklediği satış dalgasıyla birlikte, değerli metallerdeki düşüş trendine altınla eş zamanlı olarak gümüş de katıldı ve fiyatlarda sert bir geri çekilme başladı.

Yaşanan bu aşağı yönlü hareketle birlikte, dün 90 TL sınırında tutunmayı başaran gram gümüş 87 TL'ye kadar geriledi. Küresel piyasalarda ise dün 60 dolar sınırını korumaya çalışan ons gümüş, satış baskısının derinleşmesiyle 57 dolara kadar çekildi. Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıların enerji koridorunu ve tedarik zincirini tehdit etmesi, gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

9 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 87,50₺ 87,54₺ %-0.38 08:30
Ons Gümüş $ 58,08$ 58,10$ %-0.37 08:30

9 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,50₺
Satış 87,54₺

9 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,08$
Satış 58,10$

9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.142,56₺
Satış 6.148,58₺
ABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstıABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstı

9 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,87₺ 46,88₺ %0.04 08:30
Euro (EUR) 53,67₺ 53,69₺ %0.30 08:30
Sterlin (GBP) 62,95₺ 62,97₺ %0.22 08:30
Döviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildiDöviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildi

9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.190
Değişim %0,00

9 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.308$
Değişim %0,34
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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