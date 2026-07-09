Hürmüz Boğazı'nda barış umutları çöktü: Gümüş savaş çemberinde eridi gitti

ABD-İran hattında tırmanan askeri çatışmaların petrol fiyatlarını fırlatması, küresel piyasalarda enflasyon korkularını ve yüksek faiz beklentilerini yeniden hortlattı. Bu gelişmelerin tetiklediği satış dalgasıyla birlikte, değerli metallerdeki düşüş trendine altınla eş zamanlı olarak gümüş de katıldı ve fiyatlarda sert bir geri çekilme başladı.

Yaşanan bu aşağı yönlü hareketle birlikte, dün 90 TL sınırında tutunmayı başaran gram gümüş 87 TL'ye kadar geriledi. Küresel piyasalarda ise dün 60 dolar sınırını korumaya çalışan ons gümüş, satış baskısının derinleşmesiyle 57 dolara kadar çekildi. Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıların enerji koridorunu ve tedarik zincirini tehdit etmesi, gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

9 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

9 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

9 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

9 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.87 Motorin 66.78 LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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