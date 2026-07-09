Hürmüz Boğazı'nda barış umutları çöktü: Gümüş savaş çemberinde eridi gitti
Hürmüz Boğazı'ndaki ABD-İran çatışmalarının petrol fiyatlarını fırlatması küresel piyasalarda gümüşü de vurdu. Satış baskısıyla ons gümüş 57 dolara gerilerken, yurt içinde dün 90 lira sınırında olan gram gümüş 87 liraya kadar çekildi.
ABD-İran hattında tırmanan askeri çatışmaların petrol fiyatlarını fırlatması, küresel piyasalarda enflasyon korkularını ve yüksek faiz beklentilerini yeniden hortlattı. Bu gelişmelerin tetiklediği satış dalgasıyla birlikte, değerli metallerdeki düşüş trendine altınla eş zamanlı olarak gümüş de katıldı ve fiyatlarda sert bir geri çekilme başladı.
Yaşanan bu aşağı yönlü hareketle birlikte, dün 90 TL sınırında tutunmayı başaran gram gümüş 87 TL'ye kadar geriledi. Küresel piyasalarda ise dün 60 dolar sınırını korumaya çalışan ons gümüş, satış baskısının derinleşmesiyle 57 dolara kadar çekildi. Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıların enerji koridorunu ve tedarik zincirini tehdit etmesi, gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.
9 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|87,50₺
|87,54₺
|%-0.38
|08:30
|Ons Gümüş $
|58,08$
|58,10$
|%-0.37
|08:30
9 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,87₺
|46,88₺
|%0.04
|08:30
|Euro (EUR)
|53,67₺
|53,69₺
|%0.30
|08:30
|Sterlin (GBP)
|62,95₺
|62,97₺
|%0.22
|08:30
9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.87
|Motorin
|66.78
|LPG
|31.19