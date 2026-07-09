ABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstı

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların petrol fiyatlarını tırmandırmasıyla birlikte Perşembe gününe de düşüşle başladı. Yeniden beliren enflasyon endişesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, altını bir önceki seansta gördüğü son bir haftanın en düşük seviyesine yakın tutuyor. Bu gelişmelerle birlikte yurt içinde gram altın 6 bin 200 TL, küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin 100 dolar sınırının altına geriledi.

Küresel piyasalardaki tansiyon, ABD ordusunun Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine açık tutmak amacıyla İran'a yeni saldırılar düzenlediğini açıklamasıyla zirveye çıktı. Bu hamleye karşılık İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e gerçekleştirdiği misilleme saldırıları gerilimi daha da tırmandırırken, barış çabalarını da sekteye uğrattı. Yatırımcılar, enerji koridorundaki bu sıcak çatışmanın küresel ekonomiye yansımalarını endişeyle izliyor.

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