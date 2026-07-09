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Halk TV Ekonomi ABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstı

ABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstı

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD-İran çatışmaları ve karşılıklı misilleme saldırıları küresel piyasaları sarstı. Enflasyon endişesiyle düşüşünü sürdüren ons altın 4 bin 100 dolar, yurt içinde gram altın ise 6 bin 200 lira sınırının altına indi.

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ABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstı
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Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların petrol fiyatlarını tırmandırmasıyla birlikte Perşembe gününe de düşüşle başladı. Yeniden beliren enflasyon endişesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, altını bir önceki seansta gördüğü son bir haftanın en düşük seviyesine yakın tutuyor. Bu gelişmelerle birlikte yurt içinde gram altın 6 bin 200 TL, küresel piyasalarda ise ons altın 4 bin 100 dolar sınırının altına geriledi.

Küresel piyasalardaki tansiyon, ABD ordusunun Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine açık tutmak amacıyla İran'a yeni saldırılar düzenlediğini açıklamasıyla zirveye çıktı. Bu hamleye karşılık İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e gerçekleştirdiği misilleme saldırıları gerilimi daha da tırmandırırken, barış çabalarını da sekteye uğrattı. Yatırımcılar, enerji koridorundaki bu sıcak çatışmanın küresel ekonomiye yansımalarını endişeyle izliyor.

9 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.127,53₺ 6.128,84₺ %-0.22 08:31
Ons Altın $ 4.066,40$ 4.066,90$ %-0.27 08:31
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 130.400,00$ 130.500,00$ %0.00 17:01

9 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.142,56₺
Satış 6.148,58₺

9 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.066,40$
Satış 4.066,90$

9 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 130.400,00$
Satış 130.500,00$

9 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,33₺
Satış 87,34₺
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9 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,87₺ 46,88₺ %0.05 08:31
Euro (EUR) 53,69₺ 53,72₺ %0.34 08:31
Sterlin (GBP) 62,94₺ 62,99₺ %0.23 08:31
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9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.190
Değişim %0,00

9 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.254$
Değişim %0,26
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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