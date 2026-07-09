Körfez'de sular durulmuyor, pompada zam yağmuru bitmiyor: İki günde iki zam!

ABD-İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Körfez bölgesindeki karşılıklı misillemeler, küresel enerji koridorlarında arz güvenliği endişelerini en üst seviyeye çıkardı. Fed'in faiz kararları öncesinde küresel piyasalarda enflasyon korkularını yeniden tetikleyen bu jeopolitik kriz, petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Mutabakat zaptının ilk adımının tamamlanması donrasında 70 dolara kadar gerileyen Brent petrol, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte bugün 78 dolar seviyesini gördükten sonra hafif bir düşüşe geçti.

Petrol fiyatlarındaki bu ani tırmanış yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak geri döndü. Petrolün düştüğü dönemde pompa fiyatlarına yansımayan indirimlerin ardından, yükselişle birlikte zamlar üst üste gelmeye başladı.

Dün motorine yapılan 1 TL 33 kuruşluk zammın hemen ardından, bugün tabela bir kez daha değişti ve motorin fiyatlarına 76 kuruşluk bir zam daha eklendi. Küresel piyasalardaki sıcak takip sürerken, akaryakıttaki zam baskısının devam etmesinden endişe ediliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre ise bu gece yarısından itibaren motorine 3 TL 8 kuruşluk dev bir zam daha geleceği söyleniyor.

9 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.87 Motorin 66.78 LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.72 Motorin 66.63 LPG 30.59

9 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.84 Motorin 67.90 LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.12 Motorin 68.17 LPG 30.99

9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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