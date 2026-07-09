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Halk TV Ekonomi Körfez'de sular durulmuyor, pompada zam yağmuru bitmiyor: İki günde iki zam!

Körfez'de sular durulmuyor, pompada zam yağmuru bitmiyor: İki günde iki zam!

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim küresel enerji koridorlarını sarsarken, tırmanan petrol fiyatları yurt içinde akaryakıt zamlarına yol açtı. Dünkü 1,33 liralık artışın ardından motorine bugün 76 kuruşluk yeni bir zam daha eklendi.

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Körfez'de sular durulmuyor, pompada zam yağmuru bitmiyor: İki günde iki zam!
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ABD-İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Körfez bölgesindeki karşılıklı misillemeler, küresel enerji koridorlarında arz güvenliği endişelerini en üst seviyeye çıkardı. Fed'in faiz kararları öncesinde küresel piyasalarda enflasyon korkularını yeniden tetikleyen bu jeopolitik kriz, petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Mutabakat zaptının ilk adımının tamamlanması donrasında 70 dolara kadar gerileyen Brent petrol, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte bugün 78 dolar seviyesini gördükten sonra hafif bir düşüşe geçti.

Petrol fiyatlarındaki bu ani tırmanış yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak geri döndü. Petrolün düştüğü dönemde pompa fiyatlarına yansımayan indirimlerin ardından, yükselişle birlikte zamlar üst üste gelmeye başladı.

Dün motorine yapılan 1 TL 33 kuruşluk zammın hemen ardından, bugün tabela bir kez daha değişti ve motorin fiyatlarına 76 kuruşluk bir zam daha eklendi. Küresel piyasalardaki sıcak takip sürerken, akaryakıttaki zam baskısının devam etmesinden endişe ediliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre ise bu gece yarısından itibaren motorine 3 TL 8 kuruşluk dev bir zam daha geleceği söyleniyor.

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Brent Petrol
Değer 77,68$
Değişim %-1,67

9 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.72
Motorin 66.63
LPG 30.59

9 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.84
Motorin 67.90
LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.12
Motorin 68.17
LPG 30.99

9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.142,56₺
Satış 6.148,58₺
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9 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,93₺
Satış 88,95₺
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9 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,87₺ 46,88₺ %0.05 10:06
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Döviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildiDöviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildi

9 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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Bitcoin
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Değişim %1,29
Kripto para piyasasında büyük sıkışma: Bitcoin yatırımcısını ecel terleri döküyorKripto para piyasasında büyük sıkışma: Bitcoin yatırımcısını ecel terleri döküyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Zam Ekonomi Piyasalar
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