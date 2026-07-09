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Halk TV Ekonomi Döviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildi

Döviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildi

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını fırlatmasıyla döviz piyasalarında tansiyon yükseldi. Yurt içinde dolar kuru Merkez Bankası müdahalesiyle 46,87 lirada dengelenirken, sterlin psikolojik 63 lira sınırına dayandı.

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Döviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildi

ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların petrol fiyatlarını fırlatarak küresel enflasyon korkularını tetiklemesi, döviz piyasalarındaki hareketliliği zirvede tutuyor. Geçtiğimiz gün yeniden 101 puan sınırını aşan dolar endeksi, bugün gece saatlerinden itibaren 101,038 ile 100,946 puan arasında dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalardaki bu yüksek tansiyon ve ABD-İran savaşı sürecinde, Merkez Bankası'nın rezervlerden satış yaparak yükselişini baskıladığı dolar kuru yurt içinde 46,87 TL seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

Dolar endeksindeki dalgalanmalar karşısında Euro, Türk Lirası karşısında çok hafif bir yükseliş grafiği ortaya koyarak 53,68 TL değerine ulaştı.

İngiliz Sterlini ise TL karşısında yükselişini sürdürerek psikolojik 63 TL sınırına dayandı ve 62,91 TL'den işlem görmeye başladı.

9 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,87₺ 46,88₺ %0.03 08:34
Euro (EUR) 53,70₺ 53,72₺ %0.36 08:34
Sterlin (GBP) 62,95₺ 62,97₺ %0.22 08:34
Kanada Doları 33,02₺ 33,18₺ %0.10 08:34
İsviçre Frangı 58,19₺ 58,21₺ %0.43 08:33
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.12 08:34
Avustralya Doları 32,43₺ 32,59₺ %0.05 08:34
Danimarka Kronu 7,15₺ 7,19₺ %0.10 08:34
Norveç Kronu 4,80₺ 4,82₺ %0.20 08:34
İsveç Kronu 4,83₺ 4,86₺ %0.19 08:34
Çin Yuanı 6,89₺ 6,89₺ %0.12 08:34
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %0.69 08:34
BAE Dirhemi 12,76₺ 12,76₺ %0.04 08:34
Suudi Arabistan Riyali 12,45₺ 12,51₺ %0.33 04:00

9 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,87₺
Satış 46,88₺

9 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,69₺
Satış 53,72₺

9 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,94₺
Satış 62,96₺

9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.142,56₺
Satış 6.148,58₺
ABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstıABD ve İran'ın füze yağmuru altın fiyatlarını sarstı

9 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,51₺
Satış 87,51₺
Hürmüz Boğazı'nda barış umutları çöktü: Gümüş savaş çemberinde eridi gittiHürmüz Boğazı'nda barış umutları çöktü: Gümüş savaş çemberinde eridi gitti

9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.87
Motorin 66.78
LPG 31.19

9 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.190
Değişim %-2,12

9 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.270$
Değişim %0,28
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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