Döviz piyasasında yangın: Orta Doğu'daki krizler petrolü fırlattı, fatura dövize kesildi
ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını fırlatmasıyla döviz piyasalarında tansiyon yükseldi. Yurt içinde dolar kuru Merkez Bankası müdahalesiyle 46,87 lirada dengelenirken, sterlin psikolojik 63 lira sınırına dayandı.
ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların petrol fiyatlarını fırlatarak küresel enflasyon korkularını tetiklemesi, döviz piyasalarındaki hareketliliği zirvede tutuyor. Geçtiğimiz gün yeniden 101 puan sınırını aşan dolar endeksi, bugün gece saatlerinden itibaren 101,038 ile 100,946 puan arasında dalgalı bir seyir izliyor.
Küresel piyasalardaki bu yüksek tansiyon ve ABD-İran savaşı sürecinde, Merkez Bankası'nın rezervlerden satış yaparak yükselişini baskıladığı dolar kuru yurt içinde 46,87 TL seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.
Dolar endeksindeki dalgalanmalar karşısında Euro, Türk Lirası karşısında çok hafif bir yükseliş grafiği ortaya koyarak 53,68 TL değerine ulaştı.
İngiliz Sterlini ise TL karşısında yükselişini sürdürerek psikolojik 63 TL sınırına dayandı ve 62,91 TL'den işlem görmeye başladı.
9 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,87₺
|46,88₺
|%0.03
|08:34
|Euro (EUR)
|53,70₺
|53,72₺
|%0.36
|08:34
|Sterlin (GBP)
|62,95₺
|62,97₺
|%0.22
|08:34
|Kanada Doları
|33,02₺
|33,18₺
|%0.10
|08:34
|İsviçre Frangı
|58,19₺
|58,21₺
|%0.43
|08:33
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%0.12
|08:34
|Avustralya Doları
|32,43₺
|32,59₺
|%0.05
|08:34
|Danimarka Kronu
|7,15₺
|7,19₺
|%0.10
|08:34
|Norveç Kronu
|4,80₺
|4,82₺
|%0.20
|08:34
|İsveç Kronu
|4,83₺
|4,86₺
|%0.19
|08:34
|Çin Yuanı
|6,89₺
|6,89₺
|%0.12
|08:34
|Rus Rublesi
|0,61₺
|0,61₺
|%0.69
|08:34
|BAE Dirhemi
|12,76₺
|12,76₺
|%0.04
|08:34
|Suudi Arabistan Riyali
|12,45₺
|12,51₺
|%0.33
|04:00
9 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
9 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.87
|Motorin
|66.78
|LPG
|31.19