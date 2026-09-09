Hürmüz'deki çatışma kriptoyu vurdu: Kaçış başladı

ABD'nin tanker saldırılarıyla tırmanan petrol fiyatları, Fed'in faiz artırma ihtimalini körükleyerek kripto piyasasını sarstı. Pazar büyüklüğü 2,70 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin kritik ABD enflasyon verisi öncesinde bekleyişe geçti.
ABD güçlerinin İran petrol tankerlerini vurmasıyla Hürmüz Boğazı ve çevresinde alevlenen çatışmalar, enerji piyasalarında sert bir dalgalanma yaratırken tırmanan petrol maliyetleri küresel ekonomiler üzerinde enflasyonist baskıyı yeniden artırdı.
Artan enerji fiyatlarının faiz artırımı beklentilerini beslemesi ve küresel risk iştahını baskılamasıyla birlikte kripto para piyasalarında kâr satışları ve geri çekilme öne çıktı; küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık yüzde 1,89 oranında azalarak 2,70 trilyon dolar seviyesine geriledi.
Lider kripto para Bitcoin, yatırımcıların ve piyasa yapıcıların ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmesiyle birlikte dar bir bant aralığında yatay seyrini koruyor. Varlığın fiyat oynaklığı tarihsel dip seviyelerdeki seyrini sürdürürken, dolaşımdaki arzın önemli bir bölümünü kontrol altında tutan uzun vadeli yatırımcıların satış baskısı karşısındaki kararlı duruşu dikkat çekiyor.
Buna karşın, Fed'in faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentilere karşı yüksek hassasiyet gösteren Bitcoin tarafında, yaklaşan ABD enflasyon baskısı öncesinde temkinli bekleyiş belirleyici olmaya devam ediyor.