Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Hürmüz'deki çatışma kriptoyu vurdu: Kaçış başladı

Hürmüz'deki çatışma kriptoyu vurdu: Kaçış başladı

ABD'nin tanker saldırılarıyla tırmanan petrol fiyatları, Fed'in faiz artırma ihtimalini körükleyerek kripto piyasasını sarstı. Pazar büyüklüğü 2,70 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin kritik ABD enflasyon verisi öncesinde bekleyişe geçti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hürmüz'deki çatışma kriptoyu vurdu: Kaçış başladı
Son Güncelleme:

ABD güçlerinin İran petrol tankerlerini vurmasıyla Hürmüz Boğazı ve çevresinde alevlenen çatışmalar, enerji piyasalarında sert bir dalgalanma yaratırken tırmanan petrol maliyetleri küresel ekonomiler üzerinde enflasyonist baskıyı yeniden artırdı.

Artan enerji fiyatlarının faiz artırımı beklentilerini beslemesi ve küresel risk iştahını baskılamasıyla birlikte kripto para piyasalarında kâr satışları ve geri çekilme öne çıktı; küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık yüzde 1,89 oranında azalarak 2,70 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, yatırımcıların ve piyasa yapıcıların ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmesiyle birlikte dar bir bant aralığında yatay seyrini koruyor. Varlığın fiyat oynaklığı tarihsel dip seviyelerdeki seyrini sürdürürken, dolaşımdaki arzın önemli bir bölümünü kontrol altında tutan uzun vadeli yatırımcıların satış baskısı karşısındaki kararlı duruşu dikkat çekiyor.

Buna karşın, Fed'in faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentilere karşı yüksek hassasiyet gösteren Bitcoin tarafında, yaklaşan ABD enflasyon baskısı öncesinde temkinli bekleyiş belirleyici olmaya devam ediyor.

9 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 79.226$ %0.87 78.406$ 79.390$ -
Ethereum (ETH) 2.513$ %1.13 2.479$ 2.517$ -

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Venice Token (VVV) 25,92 $ +%46,22
Falcon Finance (FF) 0,1467 $ +%22,35
Pons (PONS) 0,8164 $ +%16,76

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Internet Computer (ICP) 2,87 $ -%4,81
Pendle (PENDLE) 2,12 $ -%4,54
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,1781 $ -%3,76

9 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.831,43₺
Satış 6.837,72₺
Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçtiSavaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti

9 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,31₺
Satış 104,34₺
Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndüAltının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü

9 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,48₺ 48,48₺ %0.04 10:40
Euro (EUR) 56,48₺ 56,48₺ %0.25 10:40
Sterlin (GBP) 65,79₺ 65,80₺ %0.22 10:40
Dövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdıDövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdı

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99
Hürmüz'de alarm zirvede! Brent petrol 100 dolara dayandı, herkes zamdan korkuyor!Hürmüz'de alarm zirvede! Brent petrol 100 dolara dayandı, herkes zamdan korkuyor!

9 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.486
Değişim %0,56
Dünkü sıçramanın ardından Borsa İstanbul frene bastıDünkü sıçramanın ardından Borsa İstanbul frene bastı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro