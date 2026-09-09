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Halk TV Ekonomi Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti

Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti

Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve zayıflayan doların desteğiyle altın dirençli seyrini koruyor. Kritik ABD enflasyon verisi öncesinde ons altın 4 bin 370 doları aşarken, gram altın iç piyasada 6 bin 815 TL eşiğinin üzerinde tutunuyor.

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Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti
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9 Eylül çarşamba sabahı altın fiyatları, dolardaki zayıf seyrin desteğiyle dirençli bir duruş sergiledi. ABD ile İran arasında yeniden alevlenen askeri çatışmalar ve piyasaların odağındaki kritik enflasyon verileri öncesinde, yatırımcıların gözü yeniden Fed'in faiz patikasına ve Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere çevrilmiş durumda.

Orta Doğu'daki savaş, Yemen'deki İran destekli Husilerin birçok Suudi şehrine saldırılar düzenlemesiyle daha da tehlikeli bir boyut kazandı. ABD'nin önemli bir müttefikinin çatışmaların içine doğrudan çekilmesi riskleri büyütürken, ABD güçlerinin çok sayıda İran petrol tankerini vurması ve İran'ın da buna karşılık Ürdün'deki bir ABD askeri üssünü hedef alması tansiyonu zirvede tutmaya devam ediyor.

Jeopolitik gerilimlerin beslediği güvenli liman talebi ve baskılanan dolar ortamında küresel piyasalarda ons altın 4 bin 370 doların üzerinde seyrederken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 815 TL eşiğinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor.

9 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.824,97₺ 6.826,38₺ %0.59 07:30
Ons Altın $ 4.379,38$ 4.379,86$ %0.56 07:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 140.150,00$ 140.250,00$ %0.00 17:01

9 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.831,43₺
Satış 6.837,72₺

9 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.379,38$
Satış 4.379,86$

9 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 140.150,00$
Satış 140.250,00$

9 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,22₺
Satış 103,25₺
Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndüAltının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü

9 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,47₺ 48,48₺ %0.03 07:29
Euro (EUR) 56,42₺ 56,44₺ %0.17 07:30
Sterlin (GBP) 65,71₺ 65,74₺ %0.11 07:30
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9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

9 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.405
Değişim %0,00

9 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.892$
Değişim %0,44
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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