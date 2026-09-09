Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti

9 Eylül çarşamba sabahı altın fiyatları, dolardaki zayıf seyrin desteğiyle dirençli bir duruş sergiledi. ABD ile İran arasında yeniden alevlenen askeri çatışmalar ve piyasaların odağındaki kritik enflasyon verileri öncesinde, yatırımcıların gözü yeniden Fed'in faiz patikasına ve Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere çevrilmiş durumda.

Orta Doğu'daki savaş, Yemen'deki İran destekli Husilerin birçok Suudi şehrine saldırılar düzenlemesiyle daha da tehlikeli bir boyut kazandı. ABD'nin önemli bir müttefikinin çatışmaların içine doğrudan çekilmesi riskleri büyütürken, ABD güçlerinin çok sayıda İran petrol tankerini vurması ve İran'ın da buna karşılık Ürdün'deki bir ABD askeri üssünü hedef alması tansiyonu zirvede tutmaya devam ediyor.

Jeopolitik gerilimlerin beslediği güvenli liman talebi ve baskılanan dolar ortamında küresel piyasalarda ons altın 4 bin 370 doların üzerinde seyrederken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 815 TL eşiğinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor.

9 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

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