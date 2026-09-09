Hürmüz'de alarm zirvede! Brent petrol 100 dolara dayandı, herkes zamdan korkuyor!

Akaryakıt fiyatlarında, 4 Eylül tarihinde tabelalara yansıyan tarihi zamların ardından 9 Eylül Çarşamba gününde de herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar mevcut seviyelerini korudu. Hatırlanacağı üzere son düzenlemeyle benzinin litresine 2 TL 57 kuruş, motorinin litresine ise 7 TL 79 kuruşluk rekor artışlar yapılmış ve İstanbul dışındaki 80 ilde pompa fiyatları 90 TL barajını aşmıştı.

Küresel tarafta ise Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu genelinde yeniden alevlenen askeri çatışmaların küresel arz hatlarını kesintiye uğratacağı endişeleriyle Çarşamba gününün erken işlemlerinde varil başına 1 doların üzerinde değer kazanarak yükselişini üst üste dördüncü seansa taşıdı.

Petrol fiyatlarındaki bu sert tırmanış, altı aydır süren savaşta kalıcı bir barış umudunun tükenmesi ve çatışmaların şiddetlenmesiyle Ağustos ayı başından bu yana yaklaşık dörtte bir oranında artış kaydetti. Brent petrol, küresel piyasalarda psikolojik eşik olan 100 dolar sınırına hızla yaklaşırken, kriz salı günü Yemen'deki İran destekli Husilerin birçok Suudi şehrine füze saldırıları düzenlemesiyle yeni bir aşamaya evrildi.

ABD'nin kritik bir bölgesel müttefikinin savaşa doğrudan dahil olması tansiyonu zirveye taşırken, ABD güçlerinin birden fazla İran petrol tankerini vurması ve Tahran'ın buna karşılık Ürdün'deki bir ABD askeri üssünü hedef alması tedarik hatlarındaki alarm seviyesini artırdı.

Bölgesel enerji altyapısına ve stratejik deniz nakliye rotalarına yönelik saldırılarla zaten darbe almış olan Orta Doğu petrol arzı, tarafların karşılıklı askeri misillemeleriyle çok daha derin ve uzun vadeli bir tedarik kesintisi riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan bu askeri operasyonlar, küresel enerji piyasalarında risk primini tırmandırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı canlı tutmaya devam ediyor.

9 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

9 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.78 Motorin 88.75 LPG 34.39

9 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.89 Motorin 90.02 LPG 35.09

9 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 78.17 Motorin 90.29 LPG 34.99

9 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

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