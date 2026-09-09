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Halk TV Ekonomi Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü

Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü

Orta Doğu'da genişleyen çatışmalar ve zayıflayan dolar karşısında gümüş de altınla birlikte toparladı. Kritik ABD enflasyon verisi öncesinde ons gümüş 66 dolar sınırına gelirken, yurt içinde gram gümüş 103 TL eşiğine yerleşti.

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Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü
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9 Eylül çarşamba gününde gümüş fiyatları, dolardaki zayıf seyrin desteği ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altınla paralel bir toparlanma sergiledi. ABD ile İran arasında karşılıklı misillemelerin sürdüğü ve Yemen'deki Husilerin Suudi kentlerini hedef almasıyla Orta Doğu'daki çatışmaların genişlediği ortamda, yatırımcıların güvenli liman arayışı kıymetli metalleri desteklemeye devam ediyor.

Gözler Fed'in para politikasına ışık tutacak kritik ABD enflasyon verilerine kilitlenmişken, ons gümüş uluslararası piyasalarda 66 dolar sınırında işlem görüyor; yurt içinde ise gram gümüş hafif yükseliş kaydederek 103 TL sınırına yerleşti.

9 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 103,22₺ 103,25₺ %0.84 07:29
Ons Gümüş $ 66,23$ 66,24$ %0.82 07:30

9 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,22₺
Satış 103,25₺

9 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 66,23$
Satış 66,24$

9 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.831,43₺
Satış 6.837,72₺
Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçtiSavaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti

9 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,47₺ 48,48₺ %0.03 07:29
Euro (EUR) 56,42₺ 56,44₺ %0.17 07:30
Sterlin (GBP) 65,71₺ 65,74₺ %0.11 07:30
Dövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdıDövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdı

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

9 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.405
Değişim %0,00

9 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.892$
Değişim %0,44
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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