Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü

9 Eylül çarşamba gününde gümüş fiyatları, dolardaki zayıf seyrin desteği ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altınla paralel bir toparlanma sergiledi. ABD ile İran arasında karşılıklı misillemelerin sürdüğü ve Yemen'deki Husilerin Suudi kentlerini hedef almasıyla Orta Doğu'daki çatışmaların genişlediği ortamda, yatırımcıların güvenli liman arayışı kıymetli metalleri desteklemeye devam ediyor.

Gözler Fed'in para politikasına ışık tutacak kritik ABD enflasyon verilerine kilitlenmişken, ons gümüş uluslararası piyasalarda 66 dolar sınırında işlem görüyor; yurt içinde ise gram gümüş hafif yükseliş kaydederek 103 TL sınırına yerleşti.

9 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

9 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

9 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

9 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

9 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

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