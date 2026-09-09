Dövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdı

9 Eylül sabahı döviz piyasalarında, ABD ile İran arasındaki askeri çatışmaların genişlemesi ve piyasaların odağındaki kritik enflasyon verileri öncesinde hareketli bir seyir izleniyor. Yemen'deki Husilerin Suudi kentlerini hedef alması ve tarafların karşılıklı misillemeleriyle Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin tırmandığı bu ortamda, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri tartmaya çalışan küresel piyasalarda Dolar Endeksi dalgalı bir grafikle 98,755 puan civarına çekildi.

Uluslararası piyasalarda dolarda yaşanan bu gevşemeye rağmen, yurt içi piyasada Türk Lirası üzerindeki baskı sürüyor ve döviz kurlarında peş peşe tarihi zirveler yenilendi. Dolar kuru rekor tazeleyerek 48,48 TL seviyesine ulaştı. Küresel ölçekte zayıflayan dolar karşısında güç kazanan diğer majör para birimleri ise TL karşısındaki bu rekor serisine katıldı; Euro 56,42 TL'ye, İngiliz Sterlini ise 65,72 TL'ye tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

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