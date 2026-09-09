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Halk TV Ekonomi Dövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdı

Dövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdı

ABD - İran savaşıyla başlayan döviz yangını büyümeye devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi gevşese de TL değer kaybediyor. Dolar kuru 48,48 TL ile tarihi zirvesine çıkarken Euro ve Sterlin de peş peşe gelen rekorlarla piyasayı sarstı.

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Dövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdı

9 Eylül sabahı döviz piyasalarında, ABD ile İran arasındaki askeri çatışmaların genişlemesi ve piyasaların odağındaki kritik enflasyon verileri öncesinde hareketli bir seyir izleniyor. Yemen'deki Husilerin Suudi kentlerini hedef alması ve tarafların karşılıklı misillemeleriyle Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin tırmandığı bu ortamda, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri tartmaya çalışan küresel piyasalarda Dolar Endeksi dalgalı bir grafikle 98,755 puan civarına çekildi.

Uluslararası piyasalarda dolarda yaşanan bu gevşemeye rağmen, yurt içi piyasada Türk Lirası üzerindeki baskı sürüyor ve döviz kurlarında peş peşe tarihi zirveler yenilendi. Dolar kuru rekor tazeleyerek 48,48 TL seviyesine ulaştı. Küresel ölçekte zayıflayan dolar karşısında güç kazanan diğer majör para birimleri ise TL karşısındaki bu rekor serisine katıldı; Euro 56,42 TL'ye, İngiliz Sterlini ise 65,72 TL'ye tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

9 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,47₺ 48,48₺ %0.03 07:24
Euro (EUR) 56,41₺ 56,44₺ %0.16 07:25
Sterlin (GBP) 65,65₺ 65,78₺ %0.10 07:25
Kanada Doları 35,13₺ 35,30₺ %0.08 07:24
İsviçre Frangı 59,92₺ 60,03₺ %0.19 07:25
Japon Yeni 0,32₺ 0,32₺ %0.41 07:25
Avustralya Doları 34,96₺ 35,14₺ %0.08 07:24
Danimarka Kronu 7,53₺ 7,57₺ %0.06 07:25
Norveç Kronu 5,25₺ 5,28₺ %0.12 07:24
İsveç Kronu 5,05₺ 5,07₺ %0.02 07:24
Çin Yuanı 7,23₺ 7,23₺ %0.06 07:25
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %0.02 07:25
BAE Dirhemi 13,20₺ 13,20₺ %0.05 07:25
Suudi Arabistan Riyali 12,88₺ 12,95₺ %0.00 04:00

9 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,47₺
Satış 48,48₺

9 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,41₺
Satış 56,44₺

9 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,65₺
Satış 65,78₺

9 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.831,43₺
Satış 6.837,72₺
Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçtiSavaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti

9 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,15₺
Satış 103,18₺
Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndüAltının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

9 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.405
Değişim %1,79

9 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.921$
Değişim %0,48
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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