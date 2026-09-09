Dünkü sıçramanın ardından Borsa İstanbul frene bastı

Geçtiğimiz hafta sert kayıplarla sarsılan Borsa İstanbul, yeni haftada sergilediği toparlanma eğilimini salı günü de güçlendirerek sürdürdü. Pazartesi günkü alıcılı seyrin ardından haftanın ikinci işlem gününe yatay bir grafikle başlayan BIST 100 endeksi, seansın büyük bölümünde temkinli hareket ettikten sonra kapanışa yakın saatlerde gelen güçlü alımlarla atağa kalktı. Son bir saatte hızlanan alım dalgasıyla birlikte yüzde 1,79 oranında değer kazanan endeks, 253,66 puan birden artarak salı seansını 14 bin 405,25 puandan tamamladı ve kritik seviyelerin üzerine çıktı. Bu yükselişle BIST 100 son bir haftadaki kayıplarını yüzde 2,52 oranında kazanca çevirdi.

Hafta ortasına ise Borsa İstanbul sınırlı bir kâr satışı ve düzeltme eğilimiyle başladı. Bugün açılışta satıcılı bir grafik çizen BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 24,01 puan ve yüzde 0,17 oranında gerileyerek güne 14 bin 381,24 puandan giriş yaptı.

9 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim DITAS 21,18 %9,97 BINBN 191,00 %9,14 TKNKA 194,80 %4,67 MTRYO 9,16 %4,45 BRLSM 22,14 %4,43

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ODINE 964,00 %-9,99 SKYLP 148,70 %-9,99 HEDEF 40,36 %-9,99 MMCAS 48,88 %-9,98 PASEU 115,60 %-9,97

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) AKBNK 75,05 257.992.705,55 ISCTR 14,38 254.441.603,78 MIATK 38,00 197.810.786,00 SASA 2,74 188.516.411,40 SISE 45,06 159.612.207,90

9 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

9 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

9 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

9 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI