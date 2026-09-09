Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Dünkü sıçramanın ardından Borsa İstanbul frene bastı

Dünkü sıçramanın ardından Borsa İstanbul frene bastı

Salı günkü sert atağın ardından Borsa İstanbul hafta ortasına kâr satışlarıyla başladı. Dün son saatlerdeki alımlarla 14 bin 405 puana çıkan BIST 100 endeksi, çarşamba seansının açılışında yüzde 0,17 gerileyerek 14 bin 381 puana çekildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dünkü sıçramanın ardından Borsa İstanbul frene bastı

Geçtiğimiz hafta sert kayıplarla sarsılan Borsa İstanbul, yeni haftada sergilediği toparlanma eğilimini salı günü de güçlendirerek sürdürdü. Pazartesi günkü alıcılı seyrin ardından haftanın ikinci işlem gününe yatay bir grafikle başlayan BIST 100 endeksi, seansın büyük bölümünde temkinli hareket ettikten sonra kapanışa yakın saatlerde gelen güçlü alımlarla atağa kalktı. Son bir saatte hızlanan alım dalgasıyla birlikte yüzde 1,79 oranında değer kazanan endeks, 253,66 puan birden artarak salı seansını 14 bin 405,25 puandan tamamladı ve kritik seviyelerin üzerine çıktı. Bu yükselişle BIST 100 son bir haftadaki kayıplarını yüzde 2,52 oranında kazanca çevirdi.

Hafta ortasına ise Borsa İstanbul sınırlı bir kâr satışı ve düzeltme eğilimiyle başladı. Bugün açılışta satıcılı bir grafik çizen BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 24,01 puan ve yüzde 0,17 oranında gerileyerek güne 14 bin 381,24 puandan giriş yaptı.

9 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.541
Günlük değişim %0.94
Gün içi düşük 14.357
Gün içi yüksek 14.557
Önceki kapanış 14.405
Saat 10:35

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DITAS 21,18 %9,97
BINBN 191,00 %9,14
TKNKA 194,80 %4,67
MTRYO 9,16 %4,45
BRLSM 22,14 %4,43

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ODINE 964,00 %-9,99
SKYLP 148,70 %-9,99
HEDEF 40,36 %-9,99
MMCAS 48,88 %-9,98
PASEU 115,60 %-9,97

9 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
AKBNK 75,05 257.992.705,55
ISCTR 14,38 254.441.603,78
MIATK 38,00 197.810.786,00
SASA 2,74 188.516.411,40
SISE 45,06 159.612.207,90

9 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.831,43₺
Satış 6.837,72₺
Savaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçtiSavaş ateşi ve enflasyon kıskacında altın fiyatları yükslişe geçti

9 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,27₺
Satış 104,30₺
Altının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndüAltının ardından gümüş de vites yükseltti: Yön yeniden yukarı döndü

9 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,48₺ 48,48₺ %0.03 10:34
Euro (EUR) 56,46₺ 56,47₺ %0.23 10:35
Sterlin (GBP) 65,78₺ 65,79₺ %0.20 10:35
Dövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdıDövizde tarihi zirveler tek tek yenilendi: Üçü birden rekor kırdı

9 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99
Hürmüz'de alarm zirvede! Brent petrol 100 dolara dayandı, herkes zamdan korkuyor!Hürmüz'de alarm zirvede! Brent petrol 100 dolara dayandı, herkes zamdan korkuyor!

9 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.223$
Değişim %0,86
Hürmüz'deki çatışma kriptoyu vurdu: Kaçış başladıHürmüz'deki çatışma kriptoyu vurdu: Kaçış başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Borsa Borsa İstanbul BIST Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro