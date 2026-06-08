Kripto piyasası kötü haftanın acısını çıkarmaya çalışıyor: Yatırımcı dibi alım fırsatı gördü

Kripto piyasası yeni haftaya yükseliş istedi ile girdi. Geçtiğimiz hafta başında coin piyasası büyük bir krizle kavrulmuştu. Bitcoin 1 haftada 73 bin dolardan düşerek yaklaşık yüzde 21.6 değer kaybetmişti. Ethereum da 2 bin dolar sınırının altına çakılarak yüzde 16.14 değer kaybı yaşamıştı.

Büyük bir çöküntü yaşayan piyasa bu sabah toparlanma sinyalleri gösteriyor. Düşüşü alım fırsatı olarak gören yatırımcılar Bitcoin'i son 24 saatte 1,53 yükselterek 63 bin 033,81 doalra taşıdı. Ethereum da yüzde 2,89 yükselişle bin 665,32 dolara ulaştı. Bitcoin de 10 bin doları aşan kaybın ne zaman telafi edileceği ise merak konusu.

8 HAZİRAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Toplam piyasa değeri: 2,17 trilyon $

24s toplam hacim: $87,05 milyar $

Saat: 09:33

8 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $63.033,81 %+1,53 $61.166,86 $64.128,04 36,19 milyar $ Ethereum (ETH) $1.665,32 %+2,89 $1.604,87 $1.714,97 16,59 milyar $

8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Audiera (BEAT) 4,14 $ +%102,68 siren (SIREN) 1,15 $ +%38,43 DeXe (DEXE) 21,85 $ +%10,84 NEAR Protocol (NEAR) 2,12 $ +%9,98 Dash (DASH) 37,02 $ +%7,31

8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Ethena (ENA) 0,08772 $ -%7,65 币安人生 (币安人生) 0,8017 $ -%5,14 JUST (JST) 0,07926 $ -%4,57 Stellar (XLM) 0,2000 $ -%4,19 Midnight (NIGHT) 0,03021 $ -%3,73

8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.384,47 TL

Gram altın satış: 6.385,39 TL

8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,421 TL

Gram gümüş satış: 100,525 TL

8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0827 TL

Dolar satış: 46,1119 TL

Euro alış: 53,1807 TL

Euro satış: 53,2310 TL

Sterlin alış: 61,5347 TL

Sterlin satış: 61,5913 TL

8 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ