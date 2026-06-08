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Halk TV Ekonomi Kripto piyasası kötü haftanın acısını çıkarmaya çalışıyor: Yatırımcı dibi alım fırsatı gördü

Kripto piyasası kötü haftanın acısını çıkarmaya çalışıyor: Yatırımcı dibi alım fırsatı gördü

Geçen hafta yüzde 21'i aşan sert düşüşün ardından kripto piyasası yeni haftaya toparlanmayla başladı. Dibi alım fırsatı gören yatırımcılar Bitcoin'i 63 bin dolara taşırken Ethereum da yüzde 2,89 yükselişle bin 665 dolara çıktı.

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Kripto piyasası kötü haftanın acısını çıkarmaya çalışıyor: Yatırımcı dibi alım fırsatı gördü
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Kripto piyasası yeni haftaya yükseliş istedi ile girdi. Geçtiğimiz hafta başında coin piyasası büyük bir krizle kavrulmuştu. Bitcoin 1 haftada 73 bin dolardan düşerek yaklaşık yüzde 21.6 değer kaybetmişti. Ethereum da 2 bin dolar sınırının altına çakılarak yüzde 16.14 değer kaybı yaşamıştı.

Büyük bir çöküntü yaşayan piyasa bu sabah toparlanma sinyalleri gösteriyor. Düşüşü alım fırsatı olarak gören yatırımcılar Bitcoin'i son 24 saatte 1,53 yükselterek 63 bin 033,81 doalra taşıdı. Ethereum da yüzde 2,89 yükselişle bin 665,32 dolara ulaştı. Bitcoin de 10 bin doları aşan kaybın ne zaman telafi edileceği ise merak konusu.

8 HAZİRAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Bitcoin
Değer 63.124$
Değişim %1,98
Ethereum
Değer 1.668$
Değişim %2,41
  • Toplam piyasa değeri: 2,17 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $87,05 milyar $
  • Saat: 09:33

8 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $63.033,81 %+1,53 $61.166,86 $64.128,04 36,19 milyar $
Ethereum (ETH) $1.665,32 %+2,89 $1.604,87 $1.714,97 16,59 milyar $

8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Audiera (BEAT) 4,14 $ +%102,68
siren (SIREN) 1,15 $ +%38,43
DeXe (DEXE) 21,85 $ +%10,84
NEAR Protocol (NEAR) 2,12 $ +%9,98
Dash (DASH) 37,02 $ +%7,31

8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Ethena (ENA) 0,08772 $ -%7,65
币安人生 (币安人生) 0,8017 $ -%5,14
JUST (JST) 0,07926 $ -%4,57
Stellar (XLM) 0,2000 $ -%4,19
Midnight (NIGHT) 0,03021 $ -%3,73
8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.384,47 TL

Gram altın satış: 6.385,39 TL

Orta Doğu'da bombalar patladı, altın piyasası darmadağın olduOrta Doğu'da bombalar patladı, altın piyasası darmadağın oldu
8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,421 TL

Gram gümüş satış: 100,525 TL

Gümüş bu sabah akıntıya karşı kürek çekiyorGümüş bu sabah akıntıya karşı kürek çekiyor
8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0827 TL

Dolar satış: 46,1119 TL

Euro alış: 53,1807 TL

Euro satış: 53,2310 TL

Sterlin alış: 61,5347 TL

Sterlin satış: 61,5913 TL

Kurlar bu sabah da durmuyor: Döviz piyasası gerginKurlar bu sabah da durmuyor: Döviz piyasası gergin
8 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Pompada fiyatlar sabit kaldı ama petrol yine fırladıPompada fiyatlar sabit kaldı ama petrol yine fırladı
8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
BIST 100 yeni haftaya kırmızı başladıBIST 100 yeni haftaya kırmızı başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum Piyasalar
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