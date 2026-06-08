BIST 100 yeni haftaya kırmızı başladı

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta boyunca yüzde 1,50 değer kaybederek kapanışı 13 bin 694,19 puandan yapmıştı. Hafta başında tutturulan 14 bin puanın altında gerçekleşen kapanışla Bist 100 endeksi son bir ayda yüzde 6,70 oranında değer kaybetmişti oldu.

Haziran'ın ikinci haftasına ise Bist 100 düşüşle başladı. Yüzde 0,76 oranında değer kaybeden endeks, 104,03 puan düşüş ile 13 bin 590,16 değerinde açıldı.

8 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL CANLI

8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (açılış) 13.590,16 Değişim %-0,76 (-104,03) Önceki kapanış 13.694,19 İşlem hacmi 78.668.970 TL Saat 09:55

8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % ATSYH 83,35 +9,96 KLNMA 9,39 +4,33 DERHL 14,20 +4,26 SDTTR 252,00 +4,09 POLTK 5.270,00 +3,89

8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % MMCAS 58,95 -10,00 TRILC 1,80 -10,00 ORCAY 4,05 -10,00 ISKPL 13,69 -9,99 OZATD 1.345,00 -9,97

8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) MAGEN 45,80 145.241.280,60 ASELS 366,00 90.153.120,00 SASA 2,50 79.463.065,00 TUPRS 245,50 73.442.798,00 YKBNK 33,10 60.917.306,20

8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.384,47 TL

Gram altın satış: 6.385,39 TL

8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,421 TL

Gram gümüş satış: 100,525 TL

8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0827 TL

Dolar satış: 46,1119 TL

Euro alış: 53,1807 TL

Euro satış: 53,2310 TL

Sterlin alış: 61,5347 TL

Sterlin satış: 61,5913 TL

8 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

8 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI