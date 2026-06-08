BIST 100 yeni haftaya kırmızı başladı
Borsa İstanbul Haziran'ın ikinci haftasına da düşüşle girdi. Geçen hafta yüzde 1,50 değer kaybeden ve 14 bin puanın altında kapanan BIST 100, bugün yüzde 0,76 gerileyerek 13 bin 590 puandan açıldı.
Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta boyunca yüzde 1,50 değer kaybederek kapanışı 13 bin 694,19 puandan yapmıştı. Hafta başında tutturulan 14 bin puanın altında gerçekleşen kapanışla Bist 100 endeksi son bir ayda yüzde 6,70 oranında değer kaybetmişti oldu.
Haziran'ın ikinci haftasına ise Bist 100 düşüşle başladı. Yüzde 0,76 oranında değer kaybeden endeks, 104,03 puan düşüş ile 13 bin 590,16 değerinde açıldı.
8 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL CANLI
8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.590,16
|Değişim
|%-0,76 (-104,03)
|Önceki kapanış
|13.694,19
|İşlem hacmi
|78.668.970 TL
|Saat
|09:55
8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ATSYH
|83,35
|+9,96
|KLNMA
|9,39
|+4,33
|DERHL
|14,20
|+4,26
|SDTTR
|252,00
|+4,09
|POLTK
|5.270,00
|+3,89
8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|MMCAS
|58,95
|-10,00
|TRILC
|1,80
|-10,00
|ORCAY
|4,05
|-10,00
|ISKPL
|13,69
|-9,99
|OZATD
|1.345,00
|-9,97
8 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|MAGEN
|45,80
|145.241.280,60
|ASELS
|366,00
|90.153.120,00
|SASA
|2,50
|79.463.065,00
|TUPRS
|245,50
|73.442.798,00
|YKBNK
|33,10
|60.917.306,20
8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.384,47 TL
Gram altın satış: 6.385,39 TL
8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 100,421 TL
Gram gümüş satış: 100,525 TL
8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,0827 TL
Dolar satış: 46,1119 TL
Euro alış: 53,1807 TL
Euro satış: 53,2310 TL
Sterlin alış: 61,5347 TL
Sterlin satış: 61,5913 TL
8 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT