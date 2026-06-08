Pompada fiyatlar sabit kaldı ama petrol yine fırladı
Orta Doğu'nun yeniden kızışmasıyla brent petrol 100 doların eşiğine dayandı; pompaya yansıması an meselesi olabilir. 6 Haziran'daki indirimle şekillenen fiyatlarda bugün değişiklik yok
8 Haziran sabahı akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Petrol fiyatlarının düşmesi ile en son 6 Haziran'da benzine indirim yapılmıştı. Fakat yani bir zam her an kapıda olabilir. Orta Doğu'nu tekrar kızışması ise yaklaşık 4 gündür 100 doların altında seyreden petrol fiyatları tekrar fırladı. Brent petrol 100 dolara ulaştı.
8 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,97 TL
|Motorin
|66,33 TL
|LPG
|31,99 TL
8 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,82 TL
|Motorin
|66,20 TL
|LPG
|31,39 TL
8 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,92 TL
|Motorin
|67,45 TL
|LPG
|31,97 TL
8 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,20 TL
|Motorin
|67,72 TL
|LPG
|31,79 TL
8 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 62,97 TL
İstanbul Anadolu: 62,82 TL
Ankara: 63,92 TL
İzmir: 64,20 TL
8 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,33 TL
İstanbul Anadolu: 66,20 TL
Ankara: 67,45 TL
İzmir: 67,72 TL
8 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.384,47 TL
Gram altın satış: 6.385,39 TL
8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 100,421 TL
Gram gümüş satış: 100,525 TL
8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,0827 TL
Dolar satış: 46,1119 TL
Euro alış: 53,1807 TL
Euro satış: 53,2310 TL
Sterlin alış: 61,5347 TL
Sterlin satış: 61,5913 TL
8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
8 Haziran 2026 BIST 100 veriler