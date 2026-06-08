8 Haziran sabahı akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Petrol fiyatlarının düşmesi ile en son 6 Haziran'da benzine indirim yapılmıştı. Fakat yani bir zam her an kapıda olabilir. Orta Doğu'nu tekrar kızışması ise yaklaşık 4 gündür 100 doların altında seyreden petrol fiyatları tekrar fırladı. Brent petrol 100 dolara ulaştı.

8 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,97 TL Motorin 66,33 TL LPG 31,99 TL

8 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,82 TL Motorin 66,20 TL LPG 31,39 TL

8 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,92 TL Motorin 67,45 TL LPG 31,97 TL

8 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64,20 TL Motorin 67,72 TL LPG 31,79 TL

8 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 62,97 TL

İstanbul Anadolu: 62,82 TL

Ankara: 63,92 TL

İzmir: 64,20 TL

8 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,33 TL

İstanbul Anadolu: 66,20 TL

Ankara: 67,45 TL

İzmir: 67,72 TL

8 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.384,47 TL

Gram altın satış: 6.385,39 TL

8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,421 TL

Gram gümüş satış: 100,525 TL

8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0827 TL

Dolar satış: 46,1119 TL

Euro alış: 53,1807 TL

Euro satış: 53,2310 TL

Sterlin alış: 61,5347 TL

Sterlin satış: 61,5913 TL

8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

8 Haziran 2026 BIST 100 veriler

8 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI