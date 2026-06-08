Gümüş bu sabah akıntıya karşı kürek çekiyor
Orta Doğu'da müzakere umutlarının yerini bombalamaların almasıyla altın düşerken gümüş direniyor. Cuma günü 73 dolardan sert inen beyaz metal, bugün yüzde 0,13 toparlanarak ons başına 68,01 dolardan, gram gümüş ise 100,52 TL'den işlem görüyor.
Orta Doğu'da müzakere rüzgarlarının yerini tekrar bombalara bırakması ile düşen altın fiyatlarının yanında gümüş fiyatları direnmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz hafta cuma günü 73 dolar civarında olan ons gümüş sert bir düşüşle gerilemişti. Bugün yüzde 0,13 değer kazanan beyaz metal ons başına 68,01 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş ise yüzde 0,42 artış ile 100,52 TL'den işlem görmekte.
8 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
8 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|100,42 TL
|100,52 TL
|+%0,41
|07:20
|Ons gümüş
|67,94 $
|68,01 $
|+%0,13
|07:20
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|5 Haziran 2026
|8 Haziran 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|100,37 TL
|100,52 TL
|+0,15 TL
|Ons gümüş (satış)
|67,75 $
|68,01 $
|+0,26 $
8 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 100,42 TL
Gram gümüş satış: 100,52 TL
8 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 67,94 $
Ons gümüş satış: 68,01 $
8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.384,47 TL
Gram altın satış: 6.385,39 TL
8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,0813 TL
Dolar satış: 46,1081 TL
Euro alış: 53,1822 TL
Euro satış: 53,2286 TL
Sterlin alış: 61,5222 TL
Sterlin satış: 61,5826 TL
8 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
8 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
8 Haziran 2026 BIST 100 verileri
8 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
8 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum