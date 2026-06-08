ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanması sonrasında dolar endeksi nisan ayının başından beri ilk kez 100 puanı gördü. Orta Doğu'da bombaların tekrar konuşmasıyla bu sabah dolar endeksinde hafif gerileme yaşandı. Bu gerileme sonucunda tüm dünyada dolar kuru gerilerken, Türkiye'de artmaya devam ediyor. Bir ABD doları yüzde 0,12 yükseliş ile 46,1119 TL değerine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü euro 53,6921 TL'den 53,0537 TL'ye kadar düşerek yaklaşık yüzde 0,50 değer kaybetmişti. Güç kaybeden dolar karşısında bugün yüzde 0,24 oranında yükselen euro 53,2310 TL'den işlem görmekte.

Yine geçen hafta 62 TL'nin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran sterlin bugün 61,5913 TL'den işlem görüyor.

8 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

8 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 46,0827 46,1119 %+0,12 07:30 Euro (EUR) 53,1807 53,2310 %+0,24 07:30 Sterlin (GBP) 61,5347 61,5913 %+0,16 07:30

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKŞ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 5 Haziran 2026 8 Haziran 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,9797 TL 46,1119 TL +0,1322 TL Euro (EUR) (satış) 53,0537 TL 53,2310 TL +0,1773 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,7441 TL 61,5913 TL -0,1528 TL

8 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 46,0827 TL

Dolar (USD) satış: 46,1119 TL

8 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,1807 TL

Euro (EUR) satış: 53,2310 TL

8 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,5347 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,5913 TL

8 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.384,47 TL

Gram altın satış: 6.385,39 TL

8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,421 TL

Gram gümüş satış: 100,525 TL

8 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

8 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

8 Haziran 2026 BIST 100 verileri

8 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

8 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum