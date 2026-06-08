Orta Doğu'da tekrar patlayan bombalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam oranlarının üstüne İran ve İsrail'in karşılıklı attığı bombalar enflasyon ve faiz artırımı korkularını tekrar tetikledi, yatırımcı sarı metalden kaçtı.

Ons altın bugün 0,34 oranında değer kaybetti. Anlık olarak 4 bin 314,94 dolardan işlem gören ons altının bir aylık değer kaybı yüzde 8,03'e ulaşırken sene başından beri yüzde 0,20 oranında değer kaybetmiş oldu.

Gram altın ise günlük 0,29 değer kaybı ile 6 bin 385,39 TL'den işlem görüyor.

8 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

8 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.384,47 TL 6.385,39 TL -%0,29 07:05 Ons altın $ 4.314,37 $ 4.314,94 $ -%0,34 07:05 Çeyrek altın TL 10.521,00 TL 10.600,00 TL -%2,79 07:05 Yarım altın TL 21.054,00 TL 21.193,00 TL -%2,74 07:05 Tam altın TL 41.474,52 TL 42.300,71 TL -%2,60 07:05 Cumhuriyet altını TL 41.971,00 TL 42.281,00 TL -%2,74 07:05 Külçe altın ($/kg) 139.900,00 $ 140.000,00 $ -%0,71 07:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 5 Haziran 2026 8 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.401,80 TL 6.385,39 TL -16,41 TL Ons altın (satış) 4.327,88 $ 4.314,94 $ -12,94 $

8 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.384,47 TL

Gram altın satış: 6.385,39 TL

8 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.521,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.600,00 TL

8 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.054,00 TL

Yarım altın satış: 21.193,00 TL

8 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 41.474,52 TL

Tam altın satış: 42.300,71 TL

8 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 41.971,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 42.281,00 TL

8 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.314,37 $

Ons altın satış: 4.314,94 $

8 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 139.900,00 $

Külçe altın satış: 140.000,00 $

8 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 99,8979 TL

Gram gümüş satış: 100,002 TL

8 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0813 TL

Dolar satış: 46,1081 TL

Euro alış: 53,1822 TL

Euro satış: 53,2286 TL

Sterlin alış: 61,5222 TL

Sterlin satış: 61,5826 TL

8 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

8 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

8 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

8 Haziran 2026 BIST 100 verileri

8 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

8 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum