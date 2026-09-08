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Halk TV Ekonomi Petrol uçtukça uçuyor: Akaryakıtta zam tehtidi büyüyor

Petrol uçtukça uçuyor: Akaryakıtta zam tehtidi büyüyor

Tarihi zammın ardından pompada sessizlik sürerken, Orta Doğu'daki füze krizinin Hürmüz Boğazı'nı kilitlemesiyle Brent petrol 96 doları aştı. Tahran'ın misilleme tehditleri ve tanker saldırıları, pompada zam korkusunu tetikledi.

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Petrol uçtukça uçuyor: Akaryakıtta zam tehtidi büyüyor
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Akaryakıt fiyatlarında, 4 Eylül tarihinde tabelalara yansıyan tarihi zamların ardından bugün de herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar mevcut seviyelerini korudu. Küresel tarafta ise Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da uzun süreli bir çatışma riskinin büyümesi ve Tahran'ın misilleme tehditleriyle bugün 96 doların üzerine tırmanarak zam korkularını beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanışta, İran'ın varlıklarına yönelik olası yeni ABD operasyonlarına karşılık vereceğini duyurması ve arz kesintisi endişelerinin tepe noktasına ulaşması belirleyici oldu. Tahran yönetiminin ABD'yi doğrudan "ekonomik savaş" ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine gelişmiş füze fırlatıldığını açıklaması, tarafların geçtiğimiz günlerdeki karşılıklı askeri darbelerinin ardından çatışmanın çok daha geniş bir alana yayılma riskini artırdı.

Bölgedeki deniz trafiğinde ise kriz derinleşmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası yakınlarındakiler de dahil üç İran petrol tankerini vurduğunu duyurmuş; bu hamle İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki ABD savaş gemilerini hedef almasının ardından gelmişti.

İran'ın Pazartesi günü yeni ABD saldırılarına karşılık verileceğini açıklamasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişleri haftanın başında daha da yavaşlarken, küresel petrol tedarik hatlarına ilişkin arz endişeleri enerji piyasalarındaki zam korkusunu en üst düzeyde tutmayı sürdürüyor.

Brent Petrol
Değer 97,17$
Değişim %1,71

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LPG 34.99

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Altın
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Gümüş
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Satış 102,73₺
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8 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Değişim %-1,01
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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