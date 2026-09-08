Orta Doğu'daki kıvılcım kriptoyu vurdu: Bitcoin kritik koridora sıkıştı

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim ve rekor seviyelere yaklaşılmasının ardından gelen kâr satışları, kripto para piyasalarında belirgin bir geri çekilmeyi tetikledi. Dijital varlıklara yönelik risk iştahının baskılanmasıyla birlikte küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,68 oranında azalarak 2,68 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, son 24 saatlik zaman diliminde 78,7 bin dolar ile 79,8 bin dolar aralığında dar bir bantta dalgalanarak yatay-satıcılı seyrini sürdürdü. Yatırımcılar ve piyasa yapıcılar yakın vadeli kritik destek bölgelerini yakından takip ederken, varlığın kurumsal fon akışlarına ve makroekonomik duyarlılığa olan hassasiyeti belirleyici olmaya devam ediyor.

Ağ güvenliği tarafında ise piyasayı rahatlatan bir gelişme yaşandı. Liquid Network platformunda geçtiğimiz günlerde yaşanan izinsiz çekim olayının ardından, etik hackerlar tarafından yaklaşık 3 bin 400 adet Bitcoin ağa iade edildi.

Sürecin çözümü kapsamında iadeyi gerçekleştiren etik hackerların yaklaşık 598 adet Bitcoin'i ödül olarak ellerinde tuttuğu kaydedilirken, risklerin kısmen bertaraf edilmesi ekosistemdeki güven kaybının daha da derinleşmesini engelledi.

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