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Halk TV Ekonomi Orta Doğu'daki kıvılcım kriptoyu vurdu: Bitcoin kritik koridora sıkıştı

Orta Doğu'daki kıvılcım kriptoyu vurdu: Bitcoin kritik koridora sıkıştı

Orta Doğu'da tırmanan savaş gerilimi ve kâr satışları kripto piyasasını sarstı. Pazar büyüklüğü 2,68 trilyon dolara inerken, Liquid Network'ten izinsiz çekilen Bitcoin'ler etik hackerlar tarafından iade edildi.

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Orta Doğu'daki kıvılcım kriptoyu vurdu: Bitcoin kritik koridora sıkıştı
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Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim ve rekor seviyelere yaklaşılmasının ardından gelen kâr satışları, kripto para piyasalarında belirgin bir geri çekilmeyi tetikledi. Dijital varlıklara yönelik risk iştahının baskılanmasıyla birlikte küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,68 oranında azalarak 2,68 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, son 24 saatlik zaman diliminde 78,7 bin dolar ile 79,8 bin dolar aralığında dar bir bantta dalgalanarak yatay-satıcılı seyrini sürdürdü. Yatırımcılar ve piyasa yapıcılar yakın vadeli kritik destek bölgelerini yakından takip ederken, varlığın kurumsal fon akışlarına ve makroekonomik duyarlılığa olan hassasiyeti belirleyici olmaya devam ediyor.

Ağ güvenliği tarafında ise piyasayı rahatlatan bir gelişme yaşandı. Liquid Network platformunda geçtiğimiz günlerde yaşanan izinsiz çekim olayının ardından, etik hackerlar tarafından yaklaşık 3 bin 400 adet Bitcoin ağa iade edildi.

Sürecin çözümü kapsamında iadeyi gerçekleştiren etik hackerların yaklaşık 598 adet Bitcoin'i ödül olarak ellerinde tuttuğu kaydedilirken, risklerin kısmen bertaraf edilmesi ekosistemdeki güven kaybının daha da derinleşmesini engelledi.

8 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 78.462$ %-1.01 78.188$ 79.485$ -
Ethereum (ETH) 2.479$ %-0.67 2.463$ 2.508$ -

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Aerodrome Finance (AERO) 0,6266 $ +%15,55
Injective (INJ) 6,26 $ +%12,25
Pieverse (PIEVERSE) 1,22 $ +%10,98

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pons (PONS) 0,7006 $ -%8,83
Morpho (MORPHO) 2,39 $ -%7,40
Dash (DASH) 63,09 $ -%7,32

8 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.814,77₺
Satış 6.821,04₺
Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandıDolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı

8 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,70₺
Satış 102,73₺
İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktıİki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı

8 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,46₺ 48,46₺ %0.05 10:59
Euro (EUR) 56,31₺ 56,32₺ %0.03 11:00
Sterlin (GBP) 65,62₺ 65,63₺ %0.00 11:00
Rekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldiRekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldi

8 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99
Petrol uçtukça uçuyor: Akaryakıtta zam tehtidi büyüyorPetrol uçtukça uçuyor: Akaryakıtta zam tehtidi büyüyor

8 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.125
Değişim %-0,19
Dünkü güçlü toparlanmanın ardından frene bastı: BIST 100 güne yatay başladıDünkü güçlü toparlanmanın ardından frene bastı: BIST 100 güne yatay başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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